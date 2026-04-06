Un video que circula con fuerza en redes sociales ha puesto el foco sobre un líder religioso que, durante una reciente intervención, decidió integrar la coyuntura política nacional en su mensaje espiritual. El clérigo, utilizando pasajes bíblicos, lanzó una serie de declaraciones que muchos han interpretado como una hoja de ruta electoral de cara a los próximos comicios.

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Durante su intervención, el sacerdote citó al profeta Isaías para referirse a la paz entre las fieras. Sin embargo, el momento que causó mayor impacto fue cuando el religioso elevó una plegaria específica pidiendo por el día en que “la paloma se pose sobre el tigre“.

Lo que parecía una metáfora bíblica convencional cobró un matiz distinto al identificar a los protagonistas de su oración. Según se desprende del discurso, la referencia aludía directamente a una posible unión entre la candidata Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quien es conocido bajo el apelativo del ‘Tigre’.

El tono de la intervención, para varios de los presentes, se asemejó más a una propuesta de coalición política que a una plegaria tradicional de domingo.

El contenido, difundido originalmente por el portal Canal CNC Cartagena, ha provocado un intenso debate entre los internautas. Las opiniones se encuentran divididas entre quienes rechazan la injerencia religiosa en asuntos de Estado y quienes defienden la libertad de expresión del sacerdote.

Entre las reacciones destacadas en la publicación, algunos usuarios calificaron el acto como “una completa vergüenza lo que hacen con la fe“, argumentando que “el sacerdote no está para meterse en política”. En contraste, otros ciudadanos defendieron la postura del clérigo señalando que “el sacerdote está obligado a guiar al pueblo hacia el camino del bien en todas las áreas. Eso no es hacer política, es un llamado a la reflexión en busca de un mejor vivir para el país”.

Hasta el momento, ni Valencia ni el abogado De la Espriella se han pronunciado oficialmente sobre esta mención en el ámbito religioso que los vincula como una posible fórmula de cara al futuro político del país.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.