Lo primero que asegura Abelardo de la Espriella es que no ve a Iván Cepeda, que en este momento lidera todas las encuestas, ganando en primera vuelta. Así mismo, descarta sellar una alianza con Paloma Valencia de cara a esa primera elección.

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“¿Cómo nos vamos a unir ahora? Ella (Paloma) no podría legalmente, yo estoy de segundo, el señor Cepeda no tiene los votos para ganar en primera. Dejemos el drama”, afirmó De la Espriella, en entrevista en Blu Radio.

Exaltó que tanto él como la candidata del Centro Democrático se han tratado con mucho respeto, pero también se han puesto “los puntos sobre las íes”.

“Yo nunca la voy a maltratar. No maltraté a toda la gente que me ha dicho de todo, empezando por los compañeros de ella de la Gran Consulta (…). No voy a maltratar a Paloma, que es mi aliada natural”, afirmó el abogado y candidato presidencial.

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Abelardo de la Espriella dice qué plan tiene con Paloma Valencia para segunda vuelta

El aspirante también afirmó que con Paloma Valencia tendrán que encontrarse en la segunda vuelta. Y no descartó ofrecerle a la candidata algún ministerio en un eventual gobierno.

“Además, se los digo claro: Paloma es excepcional, una mujer muy berraca y valiente, yo a Paloma la tendría en el gabinete porque Paloma puede ser lo que sea —porque es muy buena—. Ahora, tenemos visiones diferentes frente a otras cosas”, agregó Abelardo de la Espriella, en Blu Radio.

Seguido, enfatizó en que lo que le ofrece al país es independencia política, económica y no tiene dueño distinto al pueblo colombiano.

Por último, dijo que, si llega a pasar a la segunda vuelta, no rechazará ningún apoyo.

“Es que la gente se puede sumar, yo lo que no voy a aceptar es rótulos de ningún partido. El que no ha estado con el régimen, el que no ha sido con Petro y la destrucción de Colombia, bienvenido. Pero a mí no me van a poner rótulos y a mí nadie me va a pedir nada… yo no vine a hacer politiquería”, sentenció.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.