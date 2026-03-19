El panorama político en Colombia sigue turbulento. Además de que sigue la carrera por las elecciones de la primera vuelta, aún hay incertidumbre por la ya inscrita asamblea nacional constituyente de Gustavo Petro.

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Como siempre, las iniciativas del presidente tienen voces tanto a favor como en contra. Precisamente, Mauricio Gaona, reconocido abogado constitucionalista en Colombia, expresó su preocupación por el plan del ejecutivo, advirtiendo lo que podría depararle al país después de que se elija al nuevo huésped de la Casa de Nariño.

Mauricio Gaona asegura que constituyente de Petro podría desencadenar dictadura

El hijo del exmagistrado Manuel Gaona, asesinado durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, aseguró que la asamblea convocada por el Gobierno es originaria, es decir, que deja al presidente prácticamente sin límites.

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“Las asambleas originarias, como lo mostró el caso de Venezuela, tienen incluso el poder de cerrar el Congreso, destituir funcionarios públicos y no solo cambiar el régimen constitucional… sino los principios que soportan ese régimen”, expresó Gaona en una entrevista con Gustavo Gómez.

IMPORTANTE. Nuestra democracia corre un enorme riesgo con la Constituyente que propone el gobierno, asegura el profesor @JMauricioGaona “Aquí no se decide quién es presidente”, dice, “aquí se decide si se sigue con un sistema democrático o avanzamos hacia una dictadura… pic.twitter.com/auPLSdi9jq — Gustavo Gómez Córdoba (@gusgomez1701) March 19, 2026

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A su vez, el constitucionalista aseguró que esto desencadenaría el fin de la separación de las ramas de poder (ejecutivo, legislativo y judicial) porque esas facultades recaerían principalmente en la Presidencia. Esto podría volver a las altas cortes o al Congreso en un espacio afín del mandatario de turno.

Siendo así, Gaona Jr. aseguró que las modificaciones que Petro quiere hacer a la Carta Magna a través de una asamblea constituyente ya no pondría a un presidente como la imagen de jefe de Estado en el país, sino la de un “dictador” amparado por una posible constitución nueva.

Por ende, el abogado dijo que la democracia en el país puede tambalear en las siguientes elecciones y que podría desencadenar una “dictadura constitucional”, ya que, según él, se elige si se sigue con un país electoral o no.

“No solamente estamos eligiendo al presidente más importante de la historia, sino que, si se equivocan, podrían estar eligiendo al último”.

Por ahora, el plan de Petro ya está en papel y con un comité ya avalado por la Registraduría y que recoge firmas de la ciudadanía para que se debata en las futuras sesiones de la composición del Congreso para el periodo 2026-2030. En esto influirá quién quede como nuevo presidente de Colombia y podría salir beneficiado en caso de apoyarla, como es actualmente Iván Cepeda.

El aspirante de izquierda, si llega a vencer en las votaciones, tiene una amplia bancada con el Pacto Histórico, tanto en Senado como en Cámara. No obstante, en el caso hipotético de que Cepeda sea jefe de Estado, podría enfrentarse con una robusta oposición formada por varios partidos de derecha y hasta con congresistas de centro en su contra.

“Si eso ocurre, les van a cambiar el orden constitucional y al final del día pasa de una democracia a una dictadura constitucional”, sentenció Gaona, quien dio como solución a las deficiencias de la Constitución un acto reformatorio legislativo.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.