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Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, con Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial, destaca en su plan de gobierno propuestas dirigidas a convertir a Colombia en una potencia energética.

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Así lo planteó en el ‘Debate de la gente’, organizado por Canal RCN, CityTV y El Tiempo el pasado 22 de febrero: “Colombia puede proteger la naturaleza y aprovechar responsablemente sus recursos: gas, petróleo y carbón. Vamos a convertir a nuestro país en una potencia energética, con visión, equilibrio y futuro”.

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De igual manera, en su página web afirma que, desde su gobierno, le apostarán a producir todo tipo de energías: eólica, solar, hídrica, nuclear y geotérmica, con el objetivo de convertir al país en un referente en Latinoamérica y, asimismo, atraer inversión extranjera.

“Trabajar en la explotación del gas que va a necesitar el ‘fracking’ costa afuera, que es definitivo para que podamos tener suficiencia en gas y mantener bajos costos”, comentó en el debate.

Asimismo, agregó que se subsidiará el gas de pipeta para “llevar estufas al campo colombiano” y así permitir que 2’400.000 colombianos que cocinan con leña puedan transitar a “una cocina decente”. También afirmó que estos proyectos, que serían ejecutados durante su gestión, se desarrollarán pensando en el cuidado del medioambiente.

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Propuestas para los empresarios

Otra de las propuestas bandera de la candidata del Centro Democrático es reducir la carga tributaria a las empresas, especialmente a las Pymes (pequeñas y medianas empresas), para que ese ahorro se traslade a los salarios de los trabajadores e incentive el consumo.

En esta misma línea, propone que las cámaras de comercio y las grandes empresas actúen como mentoras de micronegocios para transferirles capacidad administrativa y ayudarlos a crecer.

Valencia también plantea industrializar el campo para que no solo se siembre, sino que además se puedan procesar los cultivos mediante plantas de extracción de aceite de aguacate, fábricas de licores artesanales y la construcción de 10.000 km de vías terciarias con tecnología de bajo costo.

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Asimismo, propone integrar la inteligencia artificial en la educación y en los procesos productivos, con el fin de que los jóvenes emprendedores sean competitivos a nivel global desde las regiones. También plantea un bono escolar que, aunque es una propuesta educativa, vincula al emprendimiento, argumentando que una educación de libre elección genera capital humano más preparado para el mercado laboral y la creación de empresas.

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