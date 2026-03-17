La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia alertó sobre un decreto del Gobierno que, según ella, cambiaría de forma profunda las relaciones laborales en el país.

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De acuerdo con su interpretación, la norma otorgaría a los sindicatos un mayor poder dentro de las empresas, incluyendo acceso a información financiera sensible y a lo que denomina “secretos empresariales”.

Valencia también afirma que el decreto establecería la obligatoriedad del pago de cuotas sindicales para todos los trabajadores, independientemente de si están afiliados o no, lo que modificaría el esquema tradicional de afiliación voluntaria.

Además, señala que las empresas quedarían sujetas a acuerdos sindicales definidos por sectores económicos, lo que implicaría que las condiciones pactadas en negociaciones colectivas serían obligatorias para todas las compañías de ese sector.

Otro punto que destaca es la creación de negociaciones sindicales por rama o grupo de empresas, lo que, según su crítica, limitaría la autonomía de cada compañía para definir sus propias condiciones laborales.

En su mensaje, la senadora advierte que estas medidas podrían afectar gravemente al sector productivo y permitir una mayor injerencia de los sindicatos en la gestión empresarial.

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