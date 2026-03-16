Dos uniformados de la Policía de Tránsito de Cundinamarca fueron asesinados en medio de un procedimiento de control vial en el Alto Magdalena, un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades.

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(Vea también: Asesinan a dos policías de tránsito en un retén en vía a Girardot; hay cuatro capturados)

El ataque ocurrió sobre la vía que conecta Girardot con Guataquí, específicamente en el sector del peaje San Lorenzo, donde los uniformados adelantaban labores de registro y verificación de vehículos.

El procedimiento que terminó en tragedia

De acuerdo con la información preliminar, los policías ordenaron detener una camioneta marca Mitsubishi, color verde, de placas CAJ-254, para adelantar una inspección de rutina.

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Durante la verificación del vehículo, los uniformados habrían encontrado oro que, al parecer, estaba siendo transportado de manera ilegal. Fue en medio de ese procedimiento cuando se produjo el ataque armado contra los policías.

El patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, de 42 años, murió en el lugar de los hechos, mientras que la subintendente Diana Carolina Rubio, de 36 años, resultó gravemente herida. La uniformada fue trasladada a un centro asistencial, pero falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

En hechos que aún son materia de investigación, sobre la vía Girardot–Guataquí, en el sector del peaje San Lorenzo, lamentablemente fueron asesinados dos policías adscritos a la unidad de Tránsito y Transporte. Se trata de la subintendente Diana García y el patrullero Yeison… pic.twitter.com/9j26nWAB8q — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) March 16, 2026

Qué pasó con los policías asesinados en Girardot

Tras conocerse el crimen, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció sobre lo ocurrido y confirmó que el hecho aún es objeto de investigación.

El mandatario explicó que los uniformados hacían un operativo de registro y control cuando detuvieron la camioneta para una verificación.

Según detalló, durante la inspección del vehículo se habría hallado oro que presuntamente era transportado de manera ilegal, situación que desencadenó el violento ataque contra los policías.

Rey también indicó que, tras conocerse el caso, se desplegó un operativo por parte de la Policía Nacional de Colombia que permitió la captura de tres personas que estarían implicadas en el crimen. Los detenidos ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones.

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Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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