Los habitantes de Ciudad Tunal, sur de Bogotá, no salen de la conmoción por un sicariato ocurrido a plena luz del día. Unos gatilleros abrieron fuego contra un hombre que se movilizaba en un carro deportivo en la localidad de Tunjuelito, el pasado 11 de marzo.

La víctima fue identificada como Jesús Abelardo Gutiérrez Ortíz, un ingeniero de sistemas de 46 años y que residía cerca, exactamente en la localidad de Usme. Recientemente dieron a conocer las propiedades del hombre que fue ultimado dentro de un Hyundai azul. Las autoridades tienen bastantes interrogantes, ya que el profesional asesinado no tenía amenazas y era propietario de inmuebles en lujosas zonas.

Detalles y propiedades del hombre asesinado en un carro deportivo en Bogotá

Según aseguró El Tiempo, Gutiérrez Ortíz no tenía antecedentes, así como tampoco tenía a personas peligrosas encima, por lo que el caso ha inquietado a los investigadores del caso, inclusive, el diario afirmó que la Policía ubicó a la familia del ingeniero para saber si había retirado una suma grande de dinero.

“La víctima no tenía ningún antecedente y tampoco había sido amenazado ni llevaba una gran cantidad de dinero encima”, dijo un investigador a El Tiempo, quien calificó el caso como “muy extraño”.

Lo cierto es que a nombre de la víctima aparece una casa en un lujoso condominio de Melgar (Tolima) llamado Monte Olimpo, exactamente entre la vía de Girardot a Carmen de Apicalá. También tiene un apartamento en el conjunto residencial Hacienda San José de Zipaquirá, en Cundinamarca, según lo detallado por el diario citado.

Lo llamativo del caso es que, aunque ya se notificó a los familiares del fallecido, su familia aún no ha ido a reclamar el cuerpo, que sigue en Medicina Legal.

Así fue el asesinato del ingeniero en Bogotá

Sobre la 1:20 de la tarde del pasado miércoles, Gutiérrez iba a bordo de su Hyundai Veloster en Tunjuelito, cuando unos sicarios en moto aprovecharon que el semáforo estaba en rojo. Así, hicieron el retorno y abrieron fuego contra el vehículo.

Los pistoleros aprovecharon el llamativo azul del carro para no perderle la pista hasta interceptarlo cerca de un reconocido centro comercial del sector donde ocurrió la balacera. Los autores materiales del homicidio huyeron en la moto en la que iban y los investigadores del caso admitieron en El Tiempo que aún no se tienen los videos de cámaras de seguridad de la zona, claves para esclarecer el crimen.

Por ahora, se rastrean los movimientos del ingeniero, los lugares a los que iba frecuentemente y a lo que se dedicaba para ganar dinero.

