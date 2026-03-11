En la tarde del miércoles 11 de marzo se registró un ataque sicarial en el barrio Ciudad Tunal, ubicado en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá. La víctima, un hombre que se movilizaba en un vehículo, fue baleado a plena luz del día.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Sale a la luz identidad de comerciante baleado en Bogotá; tendría vínculos con esmeralderos)

Según informó El Tiempo, el ataque ocurrió alrededor de la 1:20 p. m. en la calle 47B sur con carrera 24-25. En ese punto, sicarios que se desplazaban en motocicleta interceptaron el vehículo en el que estaba la víctima y dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Luego de los disparos, el hombre herido fue trasladado con urgencia al Hospital El Tunal, donde el personal médico intentó estabilizarlo, según informó el rotativo. No obstante, las lesiones ocasionadas por los impactos de bala resultaron fatales y la víctima murió poco después de ingresar al centro asistencial.

Lee También

Por ahora, la identidad del fallecido no se ha dado a conocer y tampoco existen mayores detalles sobre los responsables del crimen. Las autoridades iniciaron las indagaciones correspondientes para reconstruir lo ocurrido y ubicar a quienes participaron en el hecho.

Las autoridades revisan los registros de cámaras de seguridad y testimonios en la zona con el objetivo de esclarecer las circunstancias del ataque y determinar los móviles del homicidio.

En la tarde de este miércoles se registró un sicariato en Ciudad Tunal, sur de Bogotá. Sujetos que se movilizaban en una motocicleta, dispararon contra una persona que se encontraba al interior de un vehículo. pic.twitter.com/pMTjaNjj1m — Mauricio Vanegas (@Marovaan) March 11, 2026

Hombre sobrevivió a ataque sicarial en el norte de Bogotá

En un segundo caso similar, ocurrido en menos de 24 horas, el 10 de marzo de 2026 un comerciante que se encontraba en una cafetería del barrio Toberín quedó gravemente herido, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. El hombre estaba dentro del establecimiento tomando tinto cuando un sujeto armado llegó al lugar y le disparó en varias ocasiones. Posteriormente se conoció la identidad de la víctima, quien fue identificado como Henry Alberto Díaz, un comerciante que, según versiones conocidas tras el atentado, tendría negocios relacionados con esmeralderos. El ataque ocurrió en la calle 161 con carrera 19, una zona comercial del sector, donde el agresor abrió fuego y luego huyó del lugar. De acuerdo con el mismo medio, el hombre recibió al menos cinco disparos, varios de ellos en el torso y en uno de sus brazos. Tras el ataque, personas que estaban en el lugar lo auxiliaron y fue trasladado de urgencia al Hospital Simón Bolívar, donde los médicos lograron estabilizarlo y continúa bajo atención. Este hecho se conoció horas después de otro caso de sicariato ocurrido en el sur de la capital, en el sector de Ciudad Tunal, donde un hombre fue baleado dentro de un vehículo y posteriormente murió en un hospital. Con estos episodios, Bogotá completó dos ataques de este tipo en menos de 24 horas, lo que volvió a encender las alertas por la violencia armada en la ciudad.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables