En la tarde del miércoles 11 de marzo se registró un ataque sicarial en el barrio Ciudad Tunal, ubicado en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá. La víctima, un hombre que se movilizaba en un vehículo, fue baleado a plena luz del día.
Según informó El Tiempo, el ataque ocurrió alrededor de la 1:20 p. m. en la calle 47B sur con carrera 24-25. En ese punto, sicarios que se desplazaban en motocicleta interceptaron el vehículo en el que estaba la víctima y dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.
Luego de los disparos, el hombre herido fue trasladado con urgencia al Hospital El Tunal, donde el personal médico intentó estabilizarlo, según informó el rotativo. No obstante, las lesiones ocasionadas por los impactos de bala resultaron fatales y la víctima murió poco después de ingresar al centro asistencial.
Por ahora, la identidad del fallecido no se ha dado a conocer y tampoco existen mayores detalles sobre los responsables del crimen. Las autoridades iniciaron las indagaciones correspondientes para reconstruir lo ocurrido y ubicar a quienes participaron en el hecho.
Las autoridades revisan los registros de cámaras de seguridad y testimonios en la zona con el objetivo de esclarecer las circunstancias del ataque y determinar los móviles del homicidio.
En la tarde de este miércoles se registró un sicariato en Ciudad Tunal, sur de Bogotá. Sujetos que se movilizaban en una motocicleta, dispararon contra una persona que se encontraba al interior de un vehículo. pic.twitter.com/pMTjaNjj1m
— Mauricio Vanegas (@Marovaan) March 11, 2026
Homicidios reportados en Colombia
El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
