En medio de tantas investigaciones en Bogotá, la extraña desaparición de Christopher Waid Parada Bernal, un adolescente de 14 años, encendió las alarmas por algunas particularidades del caso.

Carlos Parada, papá del joven, se confesó con Pulzo al exponer la evidente preocupación por el caso en el que su hijo salió desde las 6:20 de la tarde de su casa en el barrio Brasilia (ver mapa), en Bosa Chicala, sin que desde ese momento se tenga algún rastro del menor de edad.

“No hemos descansado ni tampoco hemos tenido ningún resultado”, afirmó el padre, que indicó que ya hizo la denuncia por la desaparición ante la Policía y hasta un reporte en la Fiscalía. Horas después, el miércoles 11 de marzo, la búsqueda sigue en pie y se han divulgado avisos para hallarlo.

Con la autorización expresa de la familia, Pulzo divulga la imagen de Christopher publicada desde el martes 10 de marzo de 2026 y el número celular 300 7106739 para comunicarse si hay algún dato de información.

Carlos Parada indicó que, a pesar de que han estado recorriendo el barrio y hay varias entidades buscándolo, no han faltado las llamadas de gente malintencionada para pedir extorsiones.

Christopher Wide Parada Bernal salió con una chaqueta negra, camisa blanca, pantalón sudadera gris y chanclas, lo cual quedó reflejado en un video de seguridad al que Pulzo tuvo acceso.

El menor mide 1’63 de estatura, es delgado, tiene ojos cafés y cabello castaño, de acuerdo con los rasgos divulgados por la familia para su identificación en caso de que alguien lo vea en Bogotá.

El padre del joven relató cómo empezó su alerta al llegar a las 7:20 de la noche y encontrarse con un cuadro que le pareció devastador en el cuarto del menor, con detalles que lo llevaron a reaccionar de inmediato.

“Vi todo desordenado”, contó Parada, que aseguró que con lo que se encontró de Christopher “aparenta ser que quiso quitarse la vida”, pues encontró algunos papeles quemados y charlas que abrieron las dudas.

Luego de buscarlo en la casa, acudió a la abuela y la tía (que son vecinas) para buscarlo, ya que no está lejos del colegio Bosa Porvenir, donde el adolescente cursa noveno grado.

El papá del joven explicó que su hijo no usa redes sociales, pero sí tiene WhatsApp por lo que halló “conversaciones muy pesadas” que le sirvieron para enterarse de que el menor tenía una novia.

De hecho, reconoció que, en medio de esta búsqueda, hubo algunos detalles y audios que lo pusieron a sospechar, aunque no profundiza mucho sobre el tema en medio de la incertidumbre.

“Hay algo que me está rayando el coco”, le confesó Parada a Pulzo, al contar que “hay un audio” en el que es posible escuchar que dicen: “Esto se nos fue a la mierda”. Lo cierto es que todavía la investigación está en curso.

“Encontramos cosas que por Dios santísimo…”, afirmó el padre, que pide el apoyo general en esta búsqueda, en lo que considera que es una extraña desaparición sobre la que hay especial atención en Bogotá.

¿Qué hacer cuando hay un desaparecido en Bogotá?

En Bogotá, enfrentar la desaparición de un ser querido exige una reacción inmediata. Según la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad, no es necesario esperar 72 horas para reportar el hecho; las primeras horas son vitales para el éxito de la localización. La ruta de atención comienza con el reporte a la Línea 123, que activa la respuesta policial y el monitoreo en el Centro de Comando (C4).

Para actuar de manera efectiva, siga estas recomendaciones clave:

Reporte inmediato: llamar a la Línea 123 o acuda a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía más cercana para reportar la ausencia.

llamar a la Línea 123 o acuda a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía más cercana para reportar la ausencia. Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU): solicitar la activación de este mecanismo ante un juez o fiscal. Esta herramienta obliga a las autoridades a iniciar la búsqueda sin dilaciones.

solicitar la activación de este mecanismo ante un juez o fiscal. Esta herramienta obliga a las autoridades a iniciar la búsqueda sin dilaciones. Información detallada: suministrar una descripción física precisa, fotografías recientes, prendas de vestir que usaba y datos sobre tatuajes, cicatrices o condiciones de salud.

suministrar una descripción física precisa, fotografías recientes, prendas de vestir que usaba y datos sobre tatuajes, cicatrices o condiciones de salud. Uso del SIRDEC: verificar o solicitar el registro en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres de Medicina Legal para cruzar datos con hospitales.

verificar o solicitar el registro en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres de Medicina Legal para cruzar datos con hospitales. Unidad de Búsqueda (UBPD): si la desaparición se relaciona con el conflicto armado, contactar a esta entidad para una búsqueda humanitaria y extrajudicial.

Mantener la calma y centralizar la información con un solo vocero familiar facilitará la comunicación con los investigadores y evitará la propagación de noticias falsas en redes sociales.

