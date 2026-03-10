El siniestro ocurrió a la altura del puente que desvía hacia Briceño, en jurisdicción del municipio de Tocancipá, uno de los corredores viales más transitados entre la capital del país y el departamento de Boyacá.

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente involucró dos motocicletas. En medio del impacto, uno de los motociclistas murió en el lugar de los hechos, lo que obligó a la intervención de las autoridades y de los equipos de emergencia.

El siniestro provocó rápidamente largas filas de vehículos, afectando la movilidad de quienes se desplazaban hacia el norte del departamento de Cundinamarca.

Debido al accidente, las autoridades decretaron cierre parcial en la vía Bogotá-Tunja, lo que ha provocado una fuerte congestión vehicular en la zona.

En el sitio permanecen equipos de criminalística, quienes adelantan las labores de inspección y levantamiento del cuerpo de la víctima para esclarecer lo ocurrido.

Mientras se adelantan estas diligencias, el paso de vehículos se mantiene restringido y se recomienda a los conductores transitar con precaución y prever retrasos si planean movilizarse por este corredor vial.

