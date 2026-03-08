El país sigue consternado por lo que pasó el pasado jueves, 5 de marzo, en el municipio de Chinácota, Norte de Santander, cuando una mujer se lanzó de un tobogán, se salió de la estructura y falleció debido a los golpes recibidos y las heridas causadas.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: “No tengas miedo”: últimas palabras que escuchó mujer que murió luego de lanzarse en tobogán)

Este fue el momento del incidente:

Desde entonces, las autoridades han avanzando en las investigaciones para determinar la responsabilidad del parque en el fallecimiento de la mujer, destacando que esta atracción era relativamente nueva, pero que ya se había usado por más de un mes sin ningún tipo de consecuencias grave.

Ahora, una grave información surgió en las últimas horas por lo que habrían hecho los trabajadores del sitio apenas ocurrió el siniestro que acabó con la vida de Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años.

Según conoció El Tiempo, los trabajadores del establecimiento se habrían acercado a una amiga de la joven fallecida para pedirle que cambiara la versión de los hechos, diciendo que el accidente no se presentó en el tobogán, sino en las cuatrimotos. “No sé sabe si por las pólizas o qué”, dijo la fuente del medio citado.

Además, esa misma fuente le dijo a El Tiempo que el parque contrató a una reconocida firma de abogados de Cúcuta para que lo defienda en esta complicada situación. “Es una firma brava de Cúcuta. Deben tener su pecado”.

Por lo pronto, esa información hace parte de la investigación que adelanta la Fiscalía para determinar qué va a pasar con el establecimiento, recordando que por ahora solo se ha podido cerrar la atracción, mas no todo el lugar.

(Ver también: Aterradores videos del tobogán en el que mujer murió al lanzarse; parque turístico fue cerrado)

Cabe recordar que apenas ocurrió esta situación, la mujer fue trasladada a un hospital para tratar las heridas, pero desafortunadamente en el camino perdió la vida a causa de la gravedad de las heridas.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables