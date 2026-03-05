Un accidente de tránsito que involucró a una ambulancia dejó cuatro personas lesionadas en una carretera de Antioquia durante la mañana de este jueves 5 de marzo. El hecho ocurrió en el kilómetro 16+400 de la vía que conecta a Cisneros con Puerto Berrío, a la altura del sector conocido como finca Los Molina.

De acuerdo con la información conocida por El Tiempo, el vehículo asistencial terminó impactando contra un objeto fijo luego de que el conductor perdiera el control mientras transitaba por ese tramo de la carretera.

El reporte oficial entregado por el mayor Alejandro Uribe Duque, jefe encargado de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, detalla que en el siniestro resultaron heridos los cuatro ocupantes de la ambulancia.

Entre los lesionados se encuentra el conductor, un hombre que sufrió diversas lesiones y fue el primero en ser trasladado para recibir atención médica. También resultó herida una mujer que presentaba una herida abierta en el miembro inferior derecho, indicó el mencionado rotativo.

Cuatro personas resultaron lesionadas tras accidente de una ambulancia en la vía Cisneros – Puerto Berrío, km 16+400, sector finca Los Molina. El vehículo colisionó contra un objeto fijo tras perder el control. Heridos fueron trasladados al hospital de Cisneros. @TransitoPolicia pic.twitter.com/IxpNDnnMxz — Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) March 5, 2026

Qué pasó con la ambulancia accidentada en Antioquia

Otro de los ocupantes, un hombre, sufrió múltiples laceraciones en diferentes partes del cuerpo, mientras que una cuarta persona, una mujer, registró una fractura en el miembro superior derecho.

Las cuatro personas fueron auxiliadas en el lugar del accidente y posteriormente trasladadas al hospital del municipio de Cisneros, donde reciben atención médica, según informó el diario.

En cuanto a las posibles causas del hecho, la Seccional de Tránsito y Transporte maneja como principal hipótesis la pérdida de control del vehículo. Las autoridades continúan con la verificación de las circunstancias en las que ocurrió el accidente en este corredor vial del nordeste antioqueño.

