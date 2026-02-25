Un grave accidente laboral se registró en la tarde de este 25 de febrero de 2026 en zona rural de Boyacá por el colapso de un puente metálico en construcción, según reportó el diario El Tiempo

La estructura, ubicada en el límite entre Moniquirá y San José de Pare, se desplomó sobre el cauce del río cuando el montaje presentaba un avance del 90 %.

Revista Semana reveló por medio de su cuenta de X (antes conocido como Twitter) un video con imágenes del drama luego del accidente que se registró

Varios obreros resultaron heridos por el impacto y, según reportes preliminares de fuentes locales replicadas por El Tiempo, algunos trabajadores estarían atrapados bajo los restos metálicos. Organismos de socorro se desplazaron al sector, ubicado a 45 minutos del casco urbano de Moniquirá, para ejecutar labores de rescate y traslado de los afectados.

A pesar de esa información, la Gobernación de Boyacá dio un parte de tranquilidad por medio de un comunicado, en el que indicó que un equipo técnico de la Secretaría de infraestructura evalúa la situación, además de referirse al tema de los obreros afectados.

“Según el reporte preliminar, se registran seis personas heridas cuatro con lesiones leves y dos en atención médica en este momento no se reportan heridos de gravedad. Estaremos informando a través de medios oficiales en estudio riguroso de las causas para comunicar a la ciudadanía”, señaló el texto.

La Gobernación aseguró que la estructura metálica del puente ya se encontraba instalada y actualmente se adelantaba el proceso de instalación de concreto para la placa, al tiempo que advirtió que la obra cuenta con inversión de la Gobernación de Boyacá y es ejecutada por la alcaldía de Moniquirá.

La alcaldía del mencionado municipio emitió un comunicado, replicado por la cuenta de X de 1anoticiass, en el que se refirió a los hechos que se presentaron y las acciones que asumieron en medio de la emergencia.

“Expresamos nuestra solidaridad con las personas heridas en el lugar hacen presencia a los organismos de socorro, quienes realizan la atención y valoración de los afectados, así como acciones para garantizar la seguridad en la zona. Hasta el momento no se reportan personas fallecidas, únicamente heridos y daños materiales se adelantan las visitas técnicas correspondientes para esclarecer lo sucedido. La administración municipal continuará informando oportunamente”, indicó el texto.

La obra, destinada a reemplazar el antiguo Puente Triunfo colapsado hace tres años, buscaba restablecer la conectividad de las veredas Jordán, Muñoces y Camacho. El proyecto representó una inversión de 2.300 millones de pesos por parte de la Gobernación de Boyacá y 500 millones del municipio. La estructura fallida mide 34 metros y tiene capacidad para 35 toneladas.

Este fue el comunicado de la Gobernación:

📢 Colapso del puente Triunfo en #Moniquirá

​La Gobernación de Boyacá informa en el momento del incidente, la estructura metálica ya estaba instalada y se adelantaba fundición del concreto para la placa

​🏥 Reporte se registran 6 heridos (4 con lesiones leves y 2 bajo atención) pic.twitter.com/48k7vt1wxX — POSITIVA FM TUNJA (@POSITIVAFMRADIO) February 25, 2026

