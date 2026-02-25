Ya faltan pocos meses para que comience el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el torneo de fútbol más importante de todos, en el que en Colombia hay mucha ilusión por el proceso que se ha venido adelantando de la mano del entrenador argentino Néstor Lorenzo.

Uno de los temas de discusión más importantes es el de los convocados, pues hay jugadores que no la están pasando del todo bien, mientras que otros sí la están rompiendo en los diferentes clubes.

Es más, recientemente salió la información de que Falcao García podría ser convocado siempre y cuando mantenga un buen nivel, lo cual ha causado mucha discusión en las redes sociales precisamente por la edad y el nivel del goleador de la Selección Colombia.

Sin embargo, muchos sí lo defienden porque consideran que su figura puede ser muy importante dentro del grupo, como el técnico Jorge Luis Pinto.

Jorge Luis Pinto defendió a Falcao

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, el entrenador colombiano aseguró que si está en buenas condiciones con Millonarios, sí puede ser importante para conseguir el objetivo del combinado nacional.

“Claro que sí. Tiene las condiciones de un jugador que sabe rematar partidos. Acuérdense de Roger Milla, que entró 15 minutos contra Camerún y nos sacó del Mundial 1990 en Italia. Acuérdense de Klose, que fue campeón del mundo en el Mundial de Brasil 2014”, comenzó diciendo el entrenador.

Y agregó: “Falcao tiene todas las características de un centro delantero neto, que difícilmente nuestros centros delanteros jóvenes no la tienen tan marcada. Es un definidor de área, es un jugador que sabe pivotear, es un jugador de gran cabeceo, es un jugador potente en la choque y en la disputa, y por supuesto es un jugador que encuentra el olfato del gol en centros y en juegos de área”.

¿Debe ir @FALCAO al Mundial? Les comparto mi pensamiento al respecto… pic.twitter.com/PFI0CJOUQx — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) February 24, 2026

Además, aseguró que es un delantero que se sabe posicionar bien entre los centrales y puede llegar a ser importante en los últimos 20 o 25 minutos para rematar los compromisos. No obstante, sí aseguró que también debe ser por mérito, es decir, que debe tener un buen nivel en Millonarios, recuperarse físicamente y que así llegue a aportar al equipo nacional.

“Ya lo demostró en Europa, que tienen las grandes condiciones de jugador. Hoy, sin tanto tiempo de juego, pero con buenas características, puede ser supremamente útil en los partidos del Mundial, más cuando necesitemos rematar partidos en donde se necesita un gol”, concluyó.

Por lo pronto, Falcao se está recuperando de una lesión muscular que sufrió hace unos días con Millonarios, pero que afortunadamente para él fue leve, por lo que espera volver pronto a las canchas y así sumar minutos pensando en conseguir una convocatoria por parte de Néstor Lorenzo.

