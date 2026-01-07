Este miércoles, 7 de enero, se confirmó el regreso de Radamel Falcao García a Millonarios, una noticia que nadie veía venir, pero que ilusiona a los aficionados en el camino a conseguir los objetivos de 2026, como un título de Liga y avanzar lo más que se pueda en la Copa Sudamericana.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: “Exjugador”: Néstor Morales retiró a Falcao y le bajó caña al posible regreso a Millonarios)

De hecho, el equipo confirmó que será el último baile del delantero colombiano a sus 39 años de edad, teniendo en cuenta que mantiene el sueño de quedar campeón con el equipo ‘Embajador’.

Lee También

Así fue el anuncio del club:

Ahora, pese a tener 39 años, este fichaje en pleno año de Mundial podría presentarse como una gran oportunidad para que el delantero vuelva a la Selección Colombia, no en un puesto titular, pero sí como un líder y referente importante.

Así lo anunció el periodista Juan Felipe Cadavid, quien aseguró que Falcao representa una figura que Lorenzo aún no tiene y es ese líder fuera de la cancha, ese que no encuentra ni en James Rodríguez.

“Néstor Lorenzo no descarta la posibilidad que un Falcao García en forma y haciendo goles, entre en la lista para el Mundial 2026. Siendo conscientes, tanto Lorenzo como Falcao, que hoy como delantero no es titular y que la línea es encabezada por Luis Suárez y Jhon Córdoba”, comentó Cadavid en La FM.

Y agregó: “Hay una ascendencia en el grupo que Lorenzo siente importante y necesita. Necesita un líder. David Ospina en parte está por eso. James Rodríguez es un líder futbolístico, jugador emblemático, pero James no es visto dentro del grupo como ese al que abre los ojos y los demás callan. Los jugadores sí lo ven en David y lo ven mucho más en Falcao”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fútbol RCN (@futbolrcn)

Sin embargo, agregó que para que esa posibilidad se mantuviera abierta, el técnico necesitaba que Falcao estuviera jugando en un equipo en el que tuviera continuidad y eso lo iba a encontrar en Millonarios.

(Ver también: Falcao se alista para volver a las canchas en 2026, pero siembra dudas: “Voy a jugar”)

Por lo pronto, el futbolista debe ponerse a punto para comenzar de la mejor manera el torneo con Millonarios, teniendo en cuenta que lleva seis meses sin jugar y por eso necesita una readaptación deportiva importante.

* Pulzo.com se escribe con Z