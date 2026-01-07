La alegría de Falcao García con Millonarios en su regreso al fútbol colombiano tiene un capítulo aparte por una situación de la que antes ha sido blanco en su presencia por el torneo local: las duras pullas.

Uno de los más contundentes en este aspecto ha sido Carlos Antonio Vélez que, si bien para este caso no hizo una mención específica, fue claro al exponer su diferencia de criterio con el fichaje del delantero que es ídolo del ‘Embajador’.

“El único que corre riesgos con las contrataciones tribuneras es el DT de turno. Los dirigentes hábilmente contratan ‘nombre, reputación, pasado y recuerdo’ y se salvan. Se pierden un par de partidos o no se consiguen los objetivos (¿cuáles?) y, para no admitir el error, hinchas y dirigentes, sacrifican al técnico. Esa película ya la vi!”, aseguró.

Si bien la reacción del caldense desde su cuenta de X (antes conocido como Twitter) se presentó después de la confirmación del ‘Tigre’ con el club bogotano, acudió a una afirmación para mostrar que su descontento es general en el fútbol colombiano.

“‘Bonus track’: No sucede en un solo equipo, son varios”, sentenció el comentarista de Antena 2 y de Win Sports, que se ha caracterizado como uno de los más duros críticos del máximo goleador histórico de la Selección Colombia en su paso por Millonarios.

De hecho, Vélez tiró varios tachazos a Falcao García luego de su salida del equipo azul, al punto que llegó a tener un cruce de mensajes con Lorelei Tarón, la esposa del jugador colombiano.

Cabe recordar que una de las grandes deudas para el goleador colombiano es un título con Millonarios, que quedó en dos ocasiones muy cerca de alcanzar la clasificación a la final de la Liga Betplay.

Ahora, a pesar de las críticas que hubo en el pasado, el regreso del artillero se convirtió en un auténtico ‘bombazo’ en el mercado, con la ilusión para los fanáticos de ver en acción a un auténtico ídolo en Colombia.

Lo que le queda es confirmar ese cariño de muchos seguidores con un campeonato que le cumpla el sueño, sin pensar mucho en los señalamientos que ha recibido por sus críticos.

¿Cuántos goles y partidos tiene Falcao García con Millonarios?

Radamel Falcao García, conocido mundialmente como ‘El Tigre’, cumplió el sueño de vestir la camiseta de Millonarios FC entre 2024 y 2025. Su paso por el equipo embajador dejó una huella histórica, especialmente al convertirse en el máximo goleador colombiano de todos los tiempos mientras militaba en el club bogotano.

Según las estadísticas consolidadas y fuentes especializadas como Transfermarkt, el desempeño del delantero samario con el equipo azul se resume en los siguientes datos clave:

Partidos jugados: disputó un total de 29 partidos oficiales con la camiseta de Millonarios.

disputó un total de oficiales con la camiseta de Millonarios. Goles marcados: anotó 11 goles en diversas fases de la liga colombiana.

Distribución de goles: su producción incluyó tantos en la fase regular de la Liga Dimayor y goles fundamentales en las fases finales o cuadrangulares.

su producción incluyó tantos en la fase regular de la Liga Dimayor y goles fundamentales en las fases finales o cuadrangulares. Minutos en cancha: acumuló un total de 1.562 minutos de juego, enfrentando diversos retos físicos durante su permanencia.

acumuló un total de de juego, enfrentando diversos retos físicos durante su permanencia. Hito histórico: durante su estadía en 2024, Falcao alcanzó la cifra de 347 goles en su carrera profesional tras marcarle a Boyacá Chicó, superando el récord histórico de Víctor Hugo Aristizábal.

La trayectoria de Falcao en Millonarios estuvo marcada por la expectativa de la hinchada y su liderazgo dentro del vestuario. A pesar de algunas lesiones que limitaron su continuidad en ciertos tramos, su efectividad frente al arco se mantuvo vigente.

El delantero aportó goles decisivos ante rivales tradicionales como Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y Deportivo Pasto, consolidando su legado en el fútbol profesional colombiano antes de cerrar este ciclo en su carrera.

