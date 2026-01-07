Millonarios presentaría por tercera vez a Falcao García este miércoles 7 de enero, a las 9 de la mañana. La expectativa por la llegada del delantero es total, luego de los mensajes publicados en las redes en las últimas horas.

Aunque aún no hay un anuncio oficial, Julio Sánchez Cristo sí dio a conocer que es “confirmado el regreso del ‘Tigre'” a Millonarios, aunque no dio mayores detalles.

“No le van a caber los jugadores (…). Es una nómina espectacular”, dijo el director de W Radio.

Luego de Falcao García sería anunciado Rodrigo Contreras, otro delantero que llegaría a reforzar el equipo. De hecho, él ya fue visto entre el grupo de viajeros que se fueron a Uruguay para una pretemporada, en la que jugarán contra River Plate y Boca Juniors.

Millonarios abandonó el club en junio del 2025, luego de un campeonato marcado por la polémica y la desazón de quedar eliminado en el último partido y con una gran opción de ganar el título. De hecho, el día de su adiós, dejó una gran crítica al periodismo, al VAR y los seguidores de otros equipos.

Si se confirma la llegada del delantero, esta se habría dado en completo secreto, pues nadie, hasta las publicaciones del club, había señalado que esto fuera una opción real.

Con la llegada de Falcao y Contreras, serían 7 las caras nuevas del ‘embajador’ para este 2026. Hasta el momento, los jugadores confirmados para esta temporada son:

Carlos Darwin Quintero

Mateo García

Sebastián Valencia

Julián Angulo

Rodrigo Urueña

Antes de partir a territorio uruguayo, Mateo García señaló que no sabe nada del tema, pero que le encantaría compartir el terreno de juego y cancha con Falcao García. Por su parte, Mackallister Silva dijo que estaría feliz de regresarle la capitanía.

Si el delantero samario vuelve a Millonarios deberá pagar 4 fechas de sanción por las declaraciones hechas en junio del 2025, lo que le servirá como tiempo de adaptación.

