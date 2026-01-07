El martes 6 de enero, la afición del club Millonarios FC se vio sorprendida por un críptico mensaje publicado en X (la antigua Twitter) por la oficialidad del equipo: “The Last Dance!,” acompañado por un corazón azul y un emoji de balón. Este singular mensaje, que no ofreció más explicaciones ni identificaciones, produjo un torrente de especulaciones y de un entusiasmo renovado entre los seguidores del equipo. La pregunta en los labios de todos era ¿sería este el anuncio del retorno de Radamel Falcao García, su ícono único y máximo goleador histórico de la Selección Colombia?

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: La llamativa razón que aleja a Luis Fernando Muriel de Barranquilla; no es nada deportivo)

La expresión inglesa ‘The last dance’, inmortalizada por la serie documental sobre Michael Jordan, es ya un preámbulo de despedidas legendarias o de finales simbólicos. Así, este mensaje fue interpretado por muchos como el anuncio del “último baile” de Falcao con los Millonarios. No es de sorprender que este misterioso post haya tocado una cuerda sensible en los seguidores del equipo, dada la profunda conexión entre el jugador samario y el club bogotano, con quien se reconoce fanático desde su infancia.

Eso se agrandó con otro mensaje de “el 9 a las 9”, de este miércoles 7 de enero, lo que acrecentó los rumores sobre su posible regreso, que incluso la confirmó W Radio. Néstor Morales, director de Mañanas Blu, fue bastante crítico con Falcao y le recordó sus palabras al salir de Colombia.

Lee También

“Cuando Falcao se fue de Millonarios salió hablando regular tirando a mal de Bogotá, que no soportó la presión y tal. No tiene sentido ni para Falcao, que salió hablando mal del fútbol colombiano, de los árbitros, el mismo Falcao que no hizo los goles, que ganó toda la plata con Millonarios, que no consiguió equipo”..

Además, fue más allá y criticó duramente su regreso al fútbol, después de un semestre sin equipo y el aceptable nivel que mostró cuando jugó en Millonarios: “No entro en el tema de la edad, pero ya se le pasó la época del fútbol, tiene una cantidad de lesiones, es un Falcao que no es lo que era. Falcao fue el mejor de Colombia, pero pagarle semejante platal, sin jugar, Falcao no es un jugador activo, ¿por qué no llevan al ‘Pibe’ Valderrama al Unión? Yo tengo la esperanza de que todavía no sea confirmado, que el exjugador de fútbol Falcao García sea la nueva contratación. No está activo”.

* Pulzo.com se escribe con Z