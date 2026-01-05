El reciente campeón del fútbol profesional colombiano, Junior de Barranquilla, ya está pensando en un 2026 lleno de objetivos por cumplir, pues la idea es conseguir más títulos en el ámbito nacional, pero sobre todo ser protagonista en el ámbito internacional.

Por eso mismo se ha reforzado de gran manera y de forma inteligente, ya que tiene buen equipo, pero necesita mejorar algunas zonas para competirle de tú a tú a cualquier rival.

Uno de los nombres que ha sonado para reforzar al equipo en 2026 es Luis Fernando Muriel, quien luego de un exitoso paso por el exterior, siendo su último equipo el Orlando City de la MLS, sueña con vestir la camiseta del equipo del cual es hincha, pero hay detalles que lo estarían alejando de cumplir con ese objetivo.

¿Por qué Junior no firma a Luis Fernando Muriel?

Y es que el jugador nunca ha ocultado su deseo de jugar allí y los aficionados sueñan con tenerlo, pero desde las directivas no han querido meterse de lleno en esa negociación por cuestiones legales e incluso por indisciplina del futbolista.

Así lo comentó Juan Felipe Cadavid en La FM, quien aseguró que las directivas siempre han visto al jugador en Barranquilla de fiesta y eso es lo que los aleja de contratarlo.

“A mí me dicen que lo que más aleja a Muriel de llegar a Junior son dos cosas. La primera es un contrato que él quiere a tres años. Él quiere asegurarse por tres años y eso no cala ni suena mucho en el Junior de Barranquilla”, comenzó explicando Cadavid.

Y agregó: “Lo otro es el tema de la indisciplina, porque dicen ellos que cada vez que Muriel va a Barranquilla se dedica a fiesta y tal, lo cual a mí me parece normal porque él va a Barranquilla en época de vacaciones. Entonces eso es lo que tiene frenado el tema porque el jugador tiene planeado bajarse el sueldo porque quiere jugar allí, pero también está pendiente si ‘Tití’ termina en uno de los equipos de Cali”.

Cabe recordar que Nacional también estuvo interesado en el jugador, pero ya se levantó de las negociaciones porque consideraron que solo lo usó para activar el interés del Junior, pero nunca se le vio realmente las ganas de llegar al equipo antioqueño.

Por lo pronto, el futuro de Muriel a sus 34 años es incierto, pero se espera que en los próximos días se conozca el nuevo club en el que jugará en este 2026.

