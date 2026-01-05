Este domingo 4 de enero se presentó un curioso e insólito hecho en la Liga de España, principalmente por la vestimenta con la que los jugadores del Real Club Deportivo Mallorca llegaron al compromiso en el que enfrentaron al Girona en el estadio Son Moix.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Primera foto de Maduro con overol de preso en EE. UU.: ya lo trasladaron)

Para sorpresa de muchos, la sudadera de los futbolistas del Mallorca era igual a la que llevaba Nicolás Maduro en el momento de su captura por parte de Estados Unidos.

Acá, el video en cuestión:

Lee También

A ca nostra 📍 pic.twitter.com/nshPkIHRmC — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) January 4, 2026

Como es costumbre en los equipos profesionales, los jugadores llegaron al estadio vistiendo su indumentaria oficial de paseo: una sudadera Nike Tech Fleece de color gris, idéntica en color, corte y detalles a la que llevaba Maduro.

Acá, la foto de Nicolás Maduro después de ser capturado:

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

La única diferencia notable era el escudo bordado del club en el pecho, lo que lo convertía en una versión personalizada para el equipo. Esta ropa forma parte de la colección oficial del Mallorca para la temporada 2025-2026, suministrada por Nike como patrocinador, y se utiliza habitualmente para traslados, concentraciones y apariciones públicas.

Los jugadores, entre ellos figuras como Johan Mojica, fueron captados por las cámaras descendiendo del autobús con esta vestimenta, sin sospechar que su llegada al estadio se convertiría en un hecho que le daría la vuelta al mundo.

La coincidencia no pasó desapercibida. Diferentes usuarios en redes sociales compartieron las imágenes debido a que se dieron horas después de la captura de Maduro, que sin duda es la noticia política del momento.

La yuxtaposición de contextos —un evento geopolítico grave versus un rutinario partido de fútbol— creó un contraste humorístico que alimentó los memes.

La sudadera, disponible en la web de Nike, se agotó en cuestión de horas luego de la viralidad de la imagen de Maduro. La chaqueta aparece con un costo de 140 dólares (unos 529.200 pesos colombianos al cambio actual), mientras que el pantalón vale 102 dólares (cerca de 385.500 pesos).

Nike, sin duda, se benefició de esta exposición gratuita, aunque el club aclaró que no se trataba de una acción intencional ni política: el chándal había sido parte de su equipación meses antes.

* Pulzo.com se escribe con Z