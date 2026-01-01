Una de las hinchadas que más ilusionada está de cara a 2026 es la de Independiente Santa Fe, puesto que viene de quedar campeón en el primer semestre, disputará la Superliga con Junior en enero y además participará en la Copa Libertadores desde la fase de grupos.

Sin embargo, pese a ese momento deportivo que vive, los hinchas no han respondido de la mejor manera para acompañar al equipo durante el torneo, puesto que hace unos días se sacó el plan de abonos, pero hasta ahora se han vendido muy pocas unidades.

Así lo confirmó el presidente de la institución, Eduardo Méndez, quien aseguró que no esperaba tan poca respuesta por parte de los aficionados en este punto, lo cual también ha dificultado el fichaje de algunos futbolistas.

“Estamos esperando a ver cómo reaccionan los hinchas nuestros. Llevamos apenas 600 abonos vendidos. Hace 20 días que abrimos esto y llevamos 600… es demasiado bajo”, dijo Méndez, en diálogo con el ‘Vbar’ de Caracol Radio.

Y sobre el número que se espera para estar nivelado financieramente, Méndez agregó: “Yo creo que un número óptimo para comprometerse uno y no poner en riesgo el funcionamiento de la empresa sería unos 20.000“.

Más allá de eso, el presidente igual les dio algunas buenas noticias a los aficionados con respecto a fichajes de jugadores que pueden ser importantes de cara a los objetivos del próximo año, como por ejemplo que Kilian Toscano ya firmó, que hay acuerdo con dos laterales y que se está buscando la renovación del central Emmanuel Olivera por un año más.

Cuánto cuestan los abonos de Independiente Santa Fe

Ahora, cabe destacar que los hinchas no están contentos con los abonos porque, según ellos, el precio con respecto al año pasado aumentó considerablemente, lo cual no les parece justo.

El precio de los abonos para 2026-1 es:

¿Estás listo para acompañar al León en la 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔-𝐈 🦁? Desde este miércoles 17 de diciembre y hasta el martes 13 de enero de 2026, podrás comprar tu abono de Superliga + Liga 🇮🇩 ✔️Al adquirirlo, aseguras un precio preferencial en el abono de la Fase de… pic.twitter.com/4PD5qQ81U7 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) December 16, 2025

Por otro lado, vale la pena destacar que este abono no incluye los partidos de Copa Libertadores porque, según Méndez, se va a evaluar a los rivales y demás para determinar los precios.

