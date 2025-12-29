Todo está preparado para la disputa del primer título del próximo año en Colombia, pues los aficionados estaban a la espera de que Dimayor, la máxima entidad de fútbol en el país, diera a conocer las fechas y horas definitivas de la Superliga 2026, la cual enfrenta a los dos campeones de liga en Colombia, es decir, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla.

Por reclasificación, el partido de ida se iba a jugar en Bogotá y el de vuelta, en Barranquilla, pero hay una situación y es que el Metropolitano entrará en obra por la final de la Copa Sudamericana, así que para que el equipo ‘Tiburón’ pueda jugar con su hinchada, prefirió ceder la localía de la vuelta y que esta se juegue en Bogotá.

Así las cosas, las fechas y horarios de estos compromisos serán:

Partido de ida: jueves 15 de enero a las 7:30 de la noche en el Metropolitano de Barranquilla.

Partido de vuelta: miércoles 21 de enero a las 7:30 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá.

Cabe destacar que este es un partido muy importante porque es un trofeo oficial en Colombia, así que por más de que no da clasificación a torneo internacional ni nada por el estilo, sí suma en el palmarés general de títulos en el país.

Además, en este torneo Santa Fe está empatado con Nacional como el más veces ganador, por lo que quiere vencer al cuadro barranquillero para volver a ser líder indiscutible de esta competición.

Equipos con más títulos de Superliga en Colombia

Actualmente, los equipos con más títulos de Superliga en el país son:

Independiente Santa Fe: 4 títulos.

Atlético Nacional: 4 títulos.

Junior de Barranquilla: 2 títulos.

Millonarios: 2 títulos.

Deportivo Cali: 1 título.

Además, la definición de este torneo ayudará a ver cómo se comportan las contrataciones pensando en los siguientes objetivos del año, que en el caso específico de estos dos equipos es la Copa Libertadores.

