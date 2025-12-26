Millonarios fue uno de los equipos que salieron temprano a vacaciones en este cierre de 2025, pues no clasificó a los cuadrangulares semifinales del campeonato y por eso tuvo tiempo de que los jugadores salieran a descansar y que la pretemporada sea mucho más completa.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Habrá clásico colombiano en la Copa Sudamericana: Nacional recibirá a Millonarios)

En medio de ese periodo de vacaciones, el cuerpo técnico y las directivas se han sentado a tomar decisiones importantes con respecto a la plantilla, pues la que estaba en la última temporada no rindió y por eso es casi que necesario hacer algunos cambios.

Es más, ya han salido algunos nombres como el caso de Bruno Sávio y Juan Pablo Vargas, pero hay otros futbolistas que no juegan mucho, el rendimiento mostrado no ha sido el mejor y por eso les están buscando otro destino lejos de Bogotá.

Lee También

Qué jugadores más saldrían de Millonarios

Según informó el periodista Mariano Ólsen, quien sigue de cerca todo lo relacionado a fichajes en el fútbol colombiano, el equipo está buscando salir de seis futbolistas principalmente que tienen contrato con el club, los cuales son:

Samuel Asprilla

Johan Hernández.

Sander Navarro.

Juan Camilo Carvajal.

Brayan Cuero.

Jhon Largacha.

Pese a que la mayoría son futbolistas jóvenes y tienen mucha proyección, la realidad es que las oportunidades que les han dado no las han aprovechado de la mejor manera, por lo que el equipo está buscando dejarlos libres o al menos que salgan de préstamo para otro club en el que puedan tener más rodaje el próximo año.

Sin embargo, vale la pena destacar que pese a esta gestión, los aficionados del equipo bogotano no están muy conformes por lo que está pasando, pues aunque dejaron de competir hace ya varios días, se acabó el año y hasta ahora se han anunciado tres contrataciones, que son Carlos Darwin Quintero, Mateo García y el lateral Sebastián Valencia.

(Ver también: Millonarios le apuesta con todo a futbolista extranjero que ya pasó por el FPC: “Acuerdo total”)

Cuándo debuta Millonarios

Dimayor no ha hecho oficial la fecha de inicio de la Liga BetPlay 2026-1, pero lo que sí se conoce es que el primer rival del equipo de Hernán Torres será el Bucaramanga en el estadio Américo Montanini.

Sin embargo, el principal objetivo del equipo en el primer semestre es eliminar a Atlético Nacional en la Copa Sudamericana, recordando que por sorteo fue el rival elegido en la fase 1. Dicho compromiso será el miércoles 4 de marzo a las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

* Pulzo.com se escribe con Z