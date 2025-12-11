Este viernes, 12 de diciembre, y el próximo martes 16 se disputa la gran final de la Liga BetPlay entre el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima, una llave que enfrenta a dos de los equipos que mejor jugaron a lo largo de la temporada.

Sin embargo, más allá de que los focos están en la final, el resto de equipos ya han vuelto al trabajo para preparar lo que será 2026, pues hay muchas cosas en juego y los aficionados de algunos en particular esperan conseguir nuevamente un título.

De hecho, este jueves los dirigentes se reunieron para discutir algunas cuestiones importantes, como el cambio de sede de algunos equipos, el formato del torneo y mucho más.

Entre esas cuestiones ya quedó definido cómo se jugará la primera fecha del campeonato, con partidos muy entretenidos de equipos como Nacional, Millonarios, Santa Fe y América de Cali.

Cuáles son los partidos de la primera fecha de la Liga BetPlay

El torneo, que dará inicio a mediados de enero, tendrá su primera fecha ya con los equipos ascendidos de la siguiente manera:

Junior de Barranquilla – Deportes Tolima.

Atlético Nacional – Boyacá Chicó.

Deportivo Pasto – Independiente Medellín.

Independiente Santa Fe – Águilas Doradas.

Cúcuta Deportivo – Once Caldas.

Atlético Bucaramanga – Millonarios FC.

Jaguares de Córdoba – Deportivo Cali.

Fortaleza FC – Alianza Valledupar.

América de Cali – Internacional de Bogotá.

Deportivo Pereira – Llaneros FC.

Además, la Dimayor anunció que para que los equipos tengan todo claro y los medios de comunicación también cuadren todo su personal, este mismo fin de semana publicará el ‘fixture’ completo de las 19 fechas con los enfrentamientos confirmados y fechas tentativas, las cuales solo cambiarían si algo extraordinario ocurre.

Qué cambios tendrá la Liga BetPlay 2026

Además, en esta reunión también se pactaron algunos cambios importantes en el formato de juego, como lo son:

Se acaba la fecha de clásicos.

En el primer semestre no habrá cuadrangulares, sino ‘play-offs’ de enfrentamientos con eliminación directa.

Se permitirán cuatro extranjeros en cancha.

Habrá 25 jugadores por plantilla.

Atlético Huila se mudará a Yumbo, Valle del Cauca.

