Una situación muy lamentable se presentó este jueves, cuatro de diciembre, en el compromiso entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, un juego que ganó el cuadro ‘Verdolaga’ por 2-1 y que eliminó inmediatamente al ‘Poderoso’.

Cuando Wilmar Roldán pitó el final del encuentro, los jugadores se agarraron, pero hubo un momento de máxima tensión y fue cuando Washington Aguerre, arquero del Medellín, cogió del cuello a Matheus Uribe.

En principio se pensó que todo fue culpa del uruguayo, pero ahora apareció un video que cambiaría por completo esa versión, puesto que se ve al mediocampista de Nacional pateando al guardameta, lo cual desencadenó dicha agresiva reacción.

Este es el video en cuestión:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mística Deportiva (@misticadeportiva_)

La situación se escaló hasta los camerinos, pues los jugadores siguieron discutiendo, se metió incluso todo el ‘staff’ de ambas instituciones y el árbitro Wilmar Roldán mostró algunas tarjetas rojas, lo cual saca a los futbolistas de, al menos, la última jornada de los cuadrangulares.

JAJAJAJAJA ROLDAN REPARTIENDO ROJAS EN LOS CAMERINOS A AGUERRE Y A URIBE pic.twitter.com/H8VurIK2BL — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) December 5, 2025

Lo cierto es que ahora hay que ver el informe arbitral para ver qué jugadores estarán sancionados y qué multas les pusieron, pero eso saldrá en la resolución disciplinaria que publica Dimayor.

Cómo quedó la situación en el grupo A

Sin embargo, regresando al tema netamente deportivo, esta victoria de Nacional lo mantiene con vida en el grupo A pensando en la clasificación a la final frente al Deportes Tolima.

De hecho, la tabla de posiciones, también con la victoria del Junior, quedó así:

Equipo Puntos 1. Junior 11 2. Nacional 8 3. América de Cali 5 4. Medellín 2

Así, Junior necesita de un empate contra Medellín para asegurar su clasificación a la final, mientras que Nacional debe ganarle sí o sí al América y esperar que el ‘Poderoso’ le gane al ‘Tiburón’ para llegar a la final.

