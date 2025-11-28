Un bochornoso acto se vivió en la final de torneo sub-13 entre Nacional vs. Instituto, por la final de la Liga Antioqueña de fútbol. Las imágenes se conocieron recientemente y deja serias preocupaciones sobre la educación con la que se están formando los futuros futbolistas.

En las imágenes se ve el momento en el que jugadores de ambos equipos reparten puños a diestra y siniestra, en la mitad del campo de juego. En pocos segundos, la situación se convirtió en una batalla campal.

Algunos padres de familia y encargados de los equipos intentaron apaciguar los ánimos de los menores de edad, pero tardaron un poco en reaccionar y algunos jugadores en formación tiraron fuertes patadas que pudieron terminar en hechos graves.

Estas son las imágenes que hoy indignan al fútbol antioqueño:

Me duele subir este video. De verdad.

Porque no es contenido: es un espejo. Hagamos una pausa y pensemos en lo que estamos viendo. Final sub-13, cancha Marte. Niños que entran a jugar…

y adultos que entran a imponer. La degradación de los valores no se anuncia: se aprende… pic.twitter.com/wsvaiXlGEf — Juan Guerra (@GuerraUribe) November 27, 2025

Pero además de esta preocupante situación, lo que se vivió en las tribunas también es de poner en la palestra pública.

Según dice la misma persona que hace estas publicaciones, los padres de familia también protagonizaron peleas en las tribunas y hay una grabación de lo que sucedió:

Por el momento, la Liga Antioqueña de Fútbol no ha hecho ningún pronunciamiento oficial, a pesar de que ya pasaron 4 días desde aquel incidente.

