Carolina Cruz decidió abrir su corazón y hablar sin reservas sobre todo lo que ha vivido frente a las cámaras. Con la sinceridad que siempre la ha caracterizado, la presentadora reflexionó sobre las críticas, los señalamientos y las viejas polémicas que ha enfrentado a lo largo de su carrera.

(Vea también: Fans de Carolina Cruz, asombrados por cómo se ve en video reciente)

Aseguró que el paso del tiempo no la define y que está cansada de ser juzgada por su apariencia física, algo que —según cuenta— se ha vuelto una presión constante para quienes trabajan en televisión.

En una reciente entrevista, Carolina recordó momentos difíciles de su trayectoria y explicó cómo ha aprendido a manejar rumores, ataques y comentarios malintencionados.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por M Per Latinoamérica (@mr.per.latinoamerica)

Sin embargo, fue un episodio reciente el que la motivó a enviar un mensaje contundente a sus seguidores. Todo comenzó cuando, según relató, empezó a recibir numerosos mensajes alertándole sobre un video que circulaba en redes sociales, en el que supuestamente ella “se veía fatal”.

“Me empezaron a llegar muchos mensajes diciéndome: ‘Caro, por ahí anda un video tuyo horrible, te ves mal, te cogieron muy mal parqueada’. Entonces rebobiné el casete y dije: ¿pero yo qué hice? Yo ni tomo, tomé solo agua, ¿qué habrá pasado?”, narró.

Intrigada, decidió investigar y rápidamente entendió que se trataba de una entrevista que había dado en un reciente evento al que fue invitada. Aunque ella no vio nada extraño en el video, los comentarios malintencionados no tardaron en llegar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rolling Stone En Español (@rollingstoneenespanol)



Carolina confesó que, al detenerse a analizar la situación, sintió que el problema no era cómo lucía en el video, sino la percepción distorsionada que muchos tienen sobre el envejecimiento y la apariencia, especialmente cuando se trata de figuras públicas.

“Me puse a pensar más allá de cómo me veo, porque es muy relativo. Depende de cada persona. Y dije: ¿qué es estar mal parqueada? ¿Qué es estar bien parqueada?”, expresó.

Con firmeza, cuestionó los estándares irreales que se imponen a quienes trabajan en televisión.

“¿Bien parqueada es que a mis 46 años me vea como una niña de 25? ¿Con una piel perfecta, humectada, sin arrugas, sin que se me haya descolgado nada? ¿O que sea un caso de investigación de la NASA?”, dijo, dejando claro el nivel absurdo de exigencia que enfrentan muchas mujeres en los medios.

Además, reveló detalles íntimos sobre su piel y su estado actual. Explicó que su piel es completamente natural, sin filtros ni maquillaje, y que como cualquier persona de su edad, tiene manchas, venitas rosadas producto de la rosácea y signos normales del paso del tiempo.

“Obviamente se me está descolgando la piel. Hoy tengo muchos granitos porque este ha sido mi año laboral más fuerte. He tenido que trabajar muchísimo y no he podido descansar la piel del maquillaje. Entonces sí, me veo cansada, me veo agotada… pues esto es lo que hay”, afirmó con total honestidad.

Al final, su mensaje fue claro: el envejecimiento no es un error, ni un fallo, ni un motivo para ser juzgada. Es un proceso natural que todos vivimos, y ella no piensa seguir ocultándolo para satisfacer expectativas irreales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.