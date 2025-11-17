La esfera del entretenimiento en Colombia se ha mantenido atenta a la evolución de la relación entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque tras su mediática separación. En un reciente y contundente pronunciamiento, la presentadora vallecaucana despejó las dudas que persistentemente rodean su vínculo con el padre de sus hijos, ofreciendo una perspectiva madura y centrada en el bienestar familiar.

La confesión, surgida de una interacción directa con sus seguidores en redes sociales, no solo reafirma la excelente dinámica que mantienen, sino que también establece un claro precedente sobre la definición de familia en la etapa post-ruptura.

Cruz no dudó en abordar el corazón del asunto: si aún alberga sentimientos por el reconocido actor. Su respuesta fue unánime y emotiva: “Somos y seremos familia siempre. Y a los que me preguntan: ¿Si siento algo por él? Obvio, lo adoro, lo respeto y aquí me tiene y tendrá siempre para lo que sea“, escribió la caleña en su historia de Instagram.

Lee También

(Vea también: Juanpis González dijo quién fue de sus peores invitados y no vuelve ni porque de rodillas lo pida)

La declaración fue acompañada de una tierna fotografía familiar que captura un momento de unidad junto a sus hijos durante la celebración del Día de las Velitas del año anterior. Este gesto visual sirve como testimonio del compromiso mutuo de priorizar a sus pequeños. Ambos han demostrado una admirable discreción en el manejo de su vida personal, blindando a sus hijos de los constantes rumores y especulaciones mediáticas.

En resumen, la postura de Carolina Cruz es una reafirmación de que siempre serán familia. Para la pareja de celebridades, el concepto de familia tras la separación no se disuelve, sino que se transforma en una estructura sólida y respetuosa. Con estas palabras, la vallecauana no solo ha puesto fin a las conjeturas sobre su vida sentimental con Palomeque, sino que también ha ofrecido una lección de madurez emocional, demostrando que el respeto y la admiración pueden prevalecer sobre la ruptura de pareja.

¿Cuántos hijos tienen Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

La presentadora y empresaria Carolina Cruz y el reconocido actor Lincoln Palomeque conformaron una de las parejas más queridas y seguidas del entretenimiento colombiano. Fruto de su relación, la pareja tiene dos hijos que se han convertido en el centro de su vida. El primogénito es Matías, quien llegó al mundo en abril de 2017. Años más tarde, la familia se completó con el nacimiento de Salvador en febrero de 2021. Aunque su relación sentimental terminó en 2022, ambos han demostrado una admirable unidad, enfocando sus esfuerzos en la crianza compartida de los pequeños, y manteniendo una relación cordial por el bienestar de sus dos hijos.

Las redes sociales de Cruz y Palomeque frecuentemente se llenan de momentos tiernos y divertidos junto a los niños, permitiendo a sus seguidores ser testigos de la evolución de su núcleo familiar.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.