Alejandro Riaño, el cerebro detrás del corrosivo Juanpis González, está a punto de llevar su sátira a tierras mexicanas, con el objetivo de replicar el éxito arrollador que ha tenido en Colombia. Sin embargo, antes de su debut en el país azteca, el comediante hizo una parada en el programa ‘Hablando con…’ de Brian Ortiz, y allí, entre planes de expansión internacional, soltó una bomba: la identidad de uno de los peores invitados que ha tenido en el famoso ‘The Juanpis Live Show’.

Sigue a PULZO en Discover

El nombre en cuestión es el del cantante de música popular Giovanny Ayala, intérprete de la famosa canción ‘De rodillas te pido’. Riaño rememoró la incómoda experiencia en el escenario de grabación, un episodio que terminó siendo, al parecer, incómodo para el anfitrión y el invitado. Lo que comenzó como una entrevista más, terminó en un retiro abrupto y visiblemente molesto del artista.

El eje del conflicto, según el comediante, fue una pregunta que, irónicamente, ya le había sido formulada a Ayala en otro medio de comunicación (algo similar a lo ocurrido en su entrevista a Pirlo, que terminó muy mal). El cantante no solo se negó a responder, sino que interpretó el tono satírico del programa como un ataque personal. A pesar de que Riaño asegura ser enfático al advertir a sus invitados sobre la naturaleza del personaje y la dinámica del show —donde la idea es que no se tomen nada personal—, Ayala tomó una postura de disgusto, dando por terminada su participación.

Lee También

Tras el incidente, Riaño intentó tender puentes, enviando un mensaje al artista para excusarse y reiterar el espíritu de su programa. No obstante, el gesto no fue correspondido. “Fue un ‘show’ bien complejo, en un momento se molestó con una pregunta… no quiso responder y se fue un poco molesto de la entrevista“, puntualizó el comediante. Esta falta de entendimiento sobre la frontera entre el personaje y la persona fue la razón principal de su desencuentro.

(Vea también: Edwar Porras destapó escalofriante caso paranormal en pleno terminal: “Cada fin de semana”)

La conclusión de esta amarga experiencia es contundente: Giovanny Ayala no vuelve al del set de Juanpis, según mencionó Riaño en esa misma entrevista. “No lo entendió”, sentenció el comediante, añadiendo que “hay gente que dice: ‘No, no te preocupes, yo entiendo el personaje’, y ahí se van encabronando”. Para Alejandro, la incapacidad de algunos invitados para encajar en el juego de la sátira es la línea que define quién puede regresar y quién, como Ayala, cerró las puertas a una futura aparición en el controversial programa de entrevistas.

¿Cuándo se presenta Juanpis González en México?

Se ha confirmado que Juanpis González, el popular personaje creado e interpretado por el comediante colombiano Alejandro Riaño, se presentará con su aclamado ‘The Juanpis Live Show’ en la Ciudad de México. La cita ineludible para los seguidores de su sátira política y social será el próximo 29 de noviembre en el icónico Pepsi Center. Este ‘show’, conocido por sus entrevistas cargadas de humor y por poner en evidencia las incoherencias de la clase alta colombiana, marca una parada importante en la agenda internacional del artista.

Este evento representa una oportunidad única para que la audiencia mexicana experimente de primera mano el fenómeno de la comedia que ha trascendido fronteras, utilizando el personaje de un joven adinerado y superficial, o ‘gomelo’ como se le conoce en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.