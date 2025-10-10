La controversia por la salida del actor que interpretaba el personaje de ‘Enanicks’ en el programa ‘The Juanpis Live Show’ ha puesto sobre la mesa una discusión sobre las condiciones laborales de uno de los formatos digitales más exitosos de Colombia.

El actor, quien acompañó a Alejandro Riaño en varios ‘shows’ presenciales y episodios del formato en YouTube, aseguró públicamente que fue retirado del proyecto y que nunca firmó un contrato. Además, señaló que recibía una remuneración que alcanzaba los 200.000 pesos por presentación.

Sin embargo, el comediante aclaró los motivos detrás de la decisión y aseguró que se trató de una incompatibilidad entre el contenido que Vargas compartía en redes sociales y los valores que ‘The Juanpis Live Show’ busca proyectar.

¿Qué dijo Alejandro Riaño?

En una transmisión en vivo, Riaño abordó directamente el tema y reveló que la salida de Vargas no tuvo que ver con motivos personales, sino con comportamientos que, según él, comprometían la imagen del programa.

“Contenido con temas de drogas en vivo, montando videos en sus historias, como: ‘Acá, acabamos de consumir popper’, trabado con mujeres atrás”, relató Riaño durante la transmisión.

Acá, un video de lo que dijo el comediante:

El creador del popular personaje ‘Juanpis González’ enfatizó que su proyecto audiovisual se fundamenta en valores de respeto y coherencia, y que la producción se sintió incómoda al ver que uno de sus integrantes compartía en redes personales material que consideraban inapropiado.

“El proyecto promueve el respeto a la mujer y rechaza el consumo de drogas, por eso hubo preocupación dentro del equipo”, indicó. Según Riaño, esta situación no fue nueva, pues ya habían sostenido varias conversaciones con Vargas para advertirle sobre la necesidad de modificar el tipo de contenido que subía a internet.

Riaño también insistió en que su decisión no fue un acto de desprecio hacia el actor, sino una medida necesaria para mantener la coherencia de la marca y el mensaje del programa, que combina humor con crítica social y política.

¿Qué respondió ‘Enanicks’?

Pocas horas después de la transmisión de Riaño, Jhon Alejandro Vargas respondió públicamente a través de un video publicado en su cuenta de TikTok. En su mensaje, el actor pidió que se bajara la tensión en torno al tema y agradeció la oportunidad de haber hecho parte del programa, aunque rechazó las acusaciones en su contra.

“Bueno, mi gente, esta es mi reacción hacia los comentarios del señor Alejandro Riaño, más conocido como ‘Juanpis’. Primero que todo, quiero agradecerle por la oportunidad que me dio de haber participado en el programa de ‘Juanpis Live Show’. Quiero hacer este video con el fin de dejar este capítulo cerrado, aclarando que yo no soy la persona que él dice, intentando dañar mi imagen, diciendo que soy un consumidor. Dicho esto, no tengo ni odio ni resentimiento en contra de él ni el equipo de trabajo”, expresó Vargas.

Acá, las palabras del actor:

Vargas aprovechó el espacio para detallar las condiciones bajo las cuales trabajó en el proyecto, asegurando que su participación nunca se formalizó mediante un contrato y que sus pagos se hacían por medio de cuentas de cobro.

“Quiero que ustedes sepan que la empresa de ‘Juanpis’ nunca me hizo un contrato formal, a mí me pagaban por cuentas de cobro 200.000 pesos por ‘show’ y ahí yo duraba de tres a cuatro horas. En ningún momento tuve ningún contrato por prestaciones de servicios o término indefinido”, afirmó.

Su versión despertó reacciones encontradas en redes sociales. Mientras algunos seguidores señalaron que el trato laboral era precario, otros defendieron la decisión del comediante y argumentaron que cada proyecto tiene derecho a exigir coherencia con su imagen pública.

