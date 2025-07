Hace unas semanas se desató una controversia en el país por algunas declaraciones que el primer mandatario dijo en medio de una entrevista con ‘Juanpis González’, personaje al que le da vida el comediante Alejandro Riaño.

(Vea también: El curioso detalle que usó Petro (y pocos vieron) en su alocución reciente; ¿qué significa?)

Precisamente sobre lo que fue esa charla, el humorista compartió detalles inéditos en el pódcast ‘Realidades ocultas’, donde describió un encuentro marcado por la tensión, una frase impactante de Armando Benedetti, la actitud evasiva del mandatario ante las preguntas y un ambiente que dejó entrever dinámicas poco comunes dentro del entorno presidencial.

Riaño explicó que lograr la entrevista no fue tarea fácil. Durante varias semanas, insistió en obtener un espacio con el presidente, enfrentándose a la incertidumbre de una agenda presidencial siempre apretada. Sin embargo, la confirmación llegó de manera sorpresiva.

Lee También

“Un día me dicen: ‘Hola, ya, mañana a las 5:00 de la tarde’ […]. Los de comunicaciones me dijeron que qué le iba a preguntar, y lo bueno mío es que no tengo libreto ni nada escrito, entonces dije ‘no sé, lo que se nos dé ahí’”, relató el comediante en el mencionado espacio.

Acá, lo contado por Alejandro Riaño (2:36):

Esta respuesta espontánea sorprendió al equipo de comunicaciones, que parecía esperar un guion más estructurado. Según Riaño, nadie del Gobierno intervino en la elaboración de las preguntas, lo que le permitió mantener su estilo directo y sin filtros, algo que caracteriza tanto sus presentaciones como su trabajo en redes sociales.

Riaño describió un ambiente cargado de tensión, donde el equipo presidencial mostró cierta incomodidad con el desarrollo de la conversación. “Las cosas se hicieron como las sentíamos nosotros. Cuando salí, no se despidieron en lo absoluto, se fueron como un poco bravos y hasta ahí quedó la comunicación. Dije ‘no me van a volver a llamar [risas]’”, comentó en el pódcast.

Uno de los momentos más llamativos de las declaraciones de Riaño fue su relato sobre una interacción con Armando Benedetti, entonces una figura clave en el entorno de Petro. Según el comediante, cuando preguntó por el presidente, Benedetti respondió de manera contundente: “No le he dado permiso de bajar”.

“Una frase un poco fuerte, entonces ahí van diciendo cómo se manejan las cosas”, señaló Riaño, dejando entrever que esta declaración le provocó preguntas sobre las dinámicas de poder dentro del círculo cercano al presidente.

Otro aspecto que destacó Alejandro Riaño fue la actitud evasiva del presidente durante la entrevista. Según el comediante, Petro mostró una tendencia a esquivar preguntas directas, un comportamiento que, aunque no sorprendió a Riaño, sí llamó la atención de la audiencia.

“La gente obviamente lo toma con humor, un poco cuando él no responde y evade las preguntas, como hace cualquier político cuando tú lo encaras y eso ha pasado siempre”, afirmó.

Esta observación resuena con las críticas que a menudo recibe Petro por su estilo de comunicación, que combina respuestas largas con un enfoque que, para algunos, resulta elusivo cuando se enfrenta a cuestionamientos puntuales.

El comediante también hizo referencia a la actitud distante del presidente en el trato personal.

“Él se despide, no mira a los ojos, es una persona muy rara en ese sentido. El resto del equipo sí se fue. La de comunicaciones creo que me odió un poco, porque no sé si pretendían que fuera algo para reírse y que no fuera serio”, comentó Riaño en el programa.