El primero de mayo fue publicada una entrevista dirigida por ‘Juanpis González’, personaje interpretado por Alejandro Riaño, al presidente Gustavo Petro. Con un tono jocoso, el actor le preguntó de todo al mandatario.

Luego de casi una hora de diálogo, el presidente fue cuestionado por lo que habría ocurrido durante uno de sus viajes a Panamá, en julio de 2024, cuando se difundió en redes sociales un video en el que, presuntamente, se le veía tomado de la mano con una modelo trans.

“Los hombres no me gustan. Puedo tener debilidades con las mujeres, pero los hombres no. Bueno, no voy a criticar a los gays ni todo eso porque son respetables, son seres humanos”, aseguró el mandatario.

Frente a esta respuesta, ‘González’ le preguntó si tenía amigos gays, a lo que respondió que sí, y añadió —sin mencionar nombres— que en Colombia hubo un presidente y una alcaldesa con esa orientación.

Sin embargo, las declaraciones del presidente no convencieron del todo a Riaño, quien insistió: “¿Pero entonces lo de Panamá era qué?”. A esto, Petro simplemente respondió: “De mi vida íntima no vas a saber ni jota”.

“Cuando el ataque político entra a la intimidad de una persona, está rompiendo el último círculo de la libertad. Y como soy un amante de la libertad, nunca entro en la vida íntima de otros, ni dejo que entren en la mía”, agregó.

¿Qué dijo Petro cuando estalló el escándalo con la modelo en Panamá?

En ese entonces, el presidente se refirió públicamente a la polémica. Su respuesta llegó justo después de felicitar a la Selección Colombia por su avance en la Copa América 2024.

A través de sus redes sociales, manifestó: “Siempre he considerado que la intimidad es la ‘última ratio’ de la libertad, la última trinchera del ser libre, y conservaré este principio hasta que escriba de mí mismo o muera”.

Además, agregó: “Miles de mensajes transfóbicos que han estallado en manos de una sociedad de derechas, profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria, deben ser rechazados por el presidente”.

Petro habló de su relación con Verónica Alcocer

En línea con lo anterior, el entrevistador quiso poner fin a los rumores sobre una posible separación entre el mandatario y su esposa. Por esta razón, intentó indagar sobre el asunto.

“Ahí vamos, ahí vamos. Ella está haciendo lo que le gusta: relaciones públicas. Representó a Colombia en el tema del entierro del papa, y mis hijos se fueron para Europa hace mucho tiempo”, respondió Petro.

Alejandro Riaño dio detalles de su entrevista con Gustavo Petro

Riaño explicó que la gestión para lograr esta entrevista se extendió por más de 900 días. Durante ese tiempo, tanto él como su equipo intentaron establecer contacto con funcionarios del actual gobierno, sin éxito, según recogió Infobae.

En ocasiones anteriores, solo lograron conversar con exfuncionarios o personas ajenas al gabinete. Esta situación dificultó la producción de la sección El Boletín del Gomelo, centrada en temas de actualidad política en Colombia.

De forma inesperada, fue el propio equipo de Presidencia quien contactó a Riaño durante la noche para coordinar el encuentro. El comediante confesó sentirse sorprendido por el llamado, ya que llevaban años intentando ese acercamiento. También expresó que, debido a la dificultad del proceso, no cree que se repita una oportunidad similar en el futuro.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.