La polémica entre Lily Díaz y Dayana Jaimes sigue dando de qué hablar en redes sociales y en los medios de entretenimiento. Todo comenzó cuando se filtraron una serie de audios comprometedores en los que, supuestamente, Lily acusaba a Dayana de haber tenido una relación con su expareja, Evelio Escorcia, lo que habría causado una fuerte discusión entre ambas.

En los audios, se evidenciaban reproches, insultos y acusaciones de traición que rápidamente se viralizaron, convirtiendo el conflicto en uno de los más comentados del momento.

Luego de la difusión de ese material, Dayana Jaimes, viuda del fallecido cantante Martín Elías, decidió tomar acciones legales en contra de Lily. Según trascendió, Dayana interpuso una demanda ante la Fiscalía por difamación y por la divulgación pública de su número de celular, hecho que podría considerarse un delito según las leyes colombianas de protección de datos personales.

“Lo que hizo fue una violación a mi privacidad y no lo voy a permitir”, habría dicho Dayana, dejando claro que no piensa dejar pasar el asunto.

Sin embargo, el conflicto tomó un nuevo rumbo cuando la madre de Lily, la reconocida médica y empresaria Betsy Liliana González, conocida popularmente como ‘la doctora’ o ‘la médica’, decidió intervenir públicamente para defender a su hija.

Betsy Liliana arremetió contra Dayana Jaimes

A través de varios mensajes difundidos en redes sociales, la doctora expresó su indignación y advirtió que no se quedaría callada ante las acusaciones y burlas que se estaban propagando.

“Lilianita, mi primogénita, lo que es con Lily es conmigo. Ahora la que va a hablar soy yo”, escribió Betsy Liliana, confirmando que próximamente hablará en una entrevista con el programa ‘La red’ para contar su versión de los hechos. Según explicó, su intención es aclarar lo ocurrido, proteger a su hija de los ataques y revelar lo que, según ella, realmente pasó entre Dayana y Evelio Escorcia.

Pero eso no fue todo. Betsy Liliana también difundió unos audios que rápidamente se hicieron virales, en los que se le escucha dirigiéndose directamente a Dayana Jaimes con un tono contundente.

“Dayana Jaimes, te habla la gran Betsy Liliana, la mamá de Lilianita, la persona con la que tú te estás metiendo en redes sociales. Quiero que sepas que tienes más cara que espalda, tras de que te abren las puertas de la casa, mi hija te abrió las puertas y vas y le pagas de esa manera, acostándote con su marido”, se escucha decir en una parte del audio.

Betsy Liliana González, expareja de Diomedes Díaz, arremetió contra Dayana Jaimes. pic.twitter.com/Hee19VW7h6 — Pura Censura Oficial (@PuraCensuraOf) October 9, 2025

La doctora no se quedó ahí y continuó recordándole a Dayana su pasado sentimental: “Así como se lo quitaste a Lilianita, también lo hiciste con Caya Varón. Porque antes de ser la viuda de Martín Elías, fuiste la moza. No se te olvide”, añadió con tono de reproche.

Caya Varón fue la primera pareja de Martín Elías Díaz y es la madre de ‘Martincito’, Martín Elías Junior, fruto de la relación con el cantante.

Además, defendió a su hija asegurando que “Lily es una mujer hermosa y no necesita compararse con nadie”, cerrando su mensaje con palabras de apoyo y respaldo absoluto hacia ella.

Estas declaraciones de Betsy Liliana encendieron aún más la controversia, que ya tenía divididos a los seguidores de ambas mujeres. Mientras unos apoyan a Dayana por haber recurrido a la justicia, otros respaldan a Lily y a su madre, considerando que la polémica fue malinterpretada y que los audios fueron sacados de contexto.

