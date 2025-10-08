El escándalo que involucra a Lily Díaz, Dayana Jaimes y Evelio Escorcia ha vuelto a acaparar la atención mediática, causando controversia en redes sociales y entre seguidores de la familia Díaz.

Todo comenzó con la difusión de fotografías y audios que aparentemente confirmaban una tensión entre las partes, poniendo en el centro del debate la relación de Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, con Evelio Escorcia, actual exesposo de Lily Díaz.

La polémica estalló cuando se hicieron públicos audios en los que Dayana se dirige a Lily con palabras ofensivas, acusándola y descalificándola por su vida personal y su matrimonio.

En uno de los registros, Dayana Jaimes le dice: “Deja de ser tan ridícula y payasa, Lily, y ubícate. Porque entre tú y yo hay una gran diferencia que tú no te llegas a imaginar. Yo siempre, duélale al que se le dé la gana, siempre seré la viuda de Martín Elías Díaz Acosta. Y tú eres la que te dejaron”.

En otro audio, se escucha a la viuda afirmar que Lily no sabe cómo fue que ella llegó a la vida de Evelio y, aunque niega un vínculo sentimental actual, genera suspicacias sobre el pasado.

A raíz de estas revelaciones, Lily Díaz compartió audios y mensajes que evidenciaban su malestar y que buscaban mostrar su versión de los hechos. En sus redes sociales, la influencer expresó que siempre se mantuvo prudente y al margen por el bienestar de sus hijos y no por Dayana ni Evelio.

Sin embargo, la controversia escaló rápidamente, involucrando a familiares y provocando un debate público sobre la fidelidad y los conflictos personales de la familia Díaz.

Mamá de Lily Díaz también se pronunció ante el conflicto entre su hija y Dayana Jaimes

En medio de la polémica, Betsy Liliana, madre de Lily Díaz y reconocida por haber sido una de las parejas del legendario cantante vallenato Diomedes Díaz, decidió salir al frente y aclarar su postura. La doctora anunció que, tras escuchar todas las versiones y ver la repercusión del escándalo, era momento de hablar públicamente:

“Lilianita mi primogénita. Lo que es con Lily es conmigo. Ahora la que voy a hablar soy yo”.

Betsy Liliana aseguró que en una entrevista con ‘La red’ revelará detalles sobre la situación, buscando proteger a su hija y brindar su perspectiva sobre lo sucedido.

La reacción del público no se hizo esperar. En redes sociales, muchos seguidores aplaudieron la intervención de la madre de Lily, destacando su actitud de defensa y apoyo hacia su hija. Sin embargo, también surgieron comentarios críticos que hicieron referencia a la compleja historia familiar:

“Típico de esas familias, solos escándalos. El papá de esa gente, un mujeriego” o “se prendió el rancho otra vez, esas viejas no les da pena estar peleando”.

Este nuevo capítulo del conflicto entre Lily Díaz, Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, sumado a la intervención de Betsy Liliana, mantiene a la familia Díaz nuevamente en el centro de la polémica.

La expectativa ahora está puesta en la entrevista que la doctora ofrecerá al programa ‘La red’, en la que se espera que revele información clave y ofrezca su versión sobre uno de los escándalos familiares más comentados de los últimos meses.

