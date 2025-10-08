El pasado mes de abril, a pocos días de conmemorarse un nuevo aniversario de la muerte de Martín Elías Díaz, hijo del legendario cantante vallenato Diomedes Díaz, la familia del fallecido artista vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, el motivo fue una fotografía que causó revuelo en redes sociales y desató toda clase de comentarios y especulaciones.

La controversia surgió luego de que se hiciera pública una imagen en la que aparece Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, besando a Evelio Escorcia, actual esposo de Betsy Liliana Díaz, conocida como Lily Díaz, hija del ‘Cacique de La Junta’. La imagen rápidamente se viralizó, causando un verdadero terremoto mediático entre los seguidores de la familia y los fanáticos del vallenato.

Según se conoció, en ese momento, la fotografía fue compartida por Marianella Pedroza, quien habría tenido una relación sentimental con Evelio Escorcia en el pasado, pese a ser amiga cercana de Lily Díaz. Este detalle aumentó aún más la tensión, ya que muchos internautas consideraron la publicación como un acto de provocación que terminó afectando directamente a las dos mujeres involucradas.

Varios creadores de contenido y tiktokers, entre ellos @santamaria1.1 y @elradarquillero, comentaron ampliamente el tema en sus redes, aportando versiones y teorías sobre el origen de la imagen. Según ellos, la fotografía habría sido tomada antes del embarazo de Lily Díaz, aunque no se ha confirmado ni la fecha exacta ni el contexto en que fue capturada.

“Resulta que la protagonista de esta historia es nada más y nada menos que la exesposa de Martín Elías. Y es que rumores de infidelidad sacuden a Dayana Jaimes, quien estaría involucrada sentimentalmente con el esposo de Lily Díaz, como quien dice, le bajó el marido a la cuñada (…) Evelio Escorcia, que ya ha sido señalado por infidelidades anteriores, es el nuevo amor de Dayana”, comentó el influencer @elradarquillero en su cuenta de TikTok, avivando aún más la polémica.

El escándalo tomó mayores proporciones porque, en ese momento, Lily Díaz estaba esperando mellizos de Evelio Escorcia, una noticia que había sido celebrada por sus seguidores semanas atrás. Sin embargo, la difusión de esta fotografía empañó el momento de felicidad y reavivó rumores sobre posibles problemas en la relación.

Cabe recordar que Evelio Escorcia no es ajeno a los escándalos sentimentales. En el pasado, fue vinculado con la misma Marianella Pedroza, pese a que esta era una persona cercana a la hija de Diomedes Díaz. A pesar de esos episodios, Lily y Evelio habían decidido reconciliarse, apostando nuevamente por su relación. No obstante, la reciente publicación volvió a encender las alarmas y desató una ola de reacciones en redes sociales.

Audios de Lily Díaz vuelven a revivir escándalo de infidelidad

Durante la revelación de los audios, este martes 7 de octubre, uno de los momentos más comentados en redes sociales fue cuando Lily Díaz mostró un chat de WhatsApp y la foto de perfil de Dayana Jaimes, diciendo: “Tan linda, comiéndose al marido de la cuñada”. Luego, en los audios difundidos, se escucha a Dayana responder con fuertes palabras:

“Deja de ser tan ridícula y payasa, Lily… siempre seré la viuda de Martín Elías Díaz Acosta. Y tú eres la que te dejaron, por una moza que tiene el papel de señora”.

Sin embargo, el fragmento que más impacto causó fue aquel donde Jaimes parece confirmar su relación con Evelio Escorcia, esposo de Lily, al decir: “Tú no tienes ni idea de cómo llegué yo a la vida de Evelio ni cómo Evelio llegó a mi vida, pregúntaselo”. Los audios desataron una ola de comentarios y dejaron en evidencia la tensa relación entre ambas mujeres.

Dayana Jaimes demandó a Lily Díaz

Pocas horas después, este miércoles 8 de octubre, Dayana Jaimes publicó en su cuenta de Instagram una fotografía que confirmaría que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. En la imagen se observaba un documento que respaldaría la acción legal.

“Ella quizá desconoce que es un delito, por eso prefiero hacerlo por la vía legal. Me quiero cuidar porque me han amenazado personas que desconozco. También he recibido mensajes de apoyo. Yo todo se lo dejo a Dios. No me arrepiento de nada de lo que dije, porque era algo que tenía guardado desde hace mucho tiempo”, agregó.

