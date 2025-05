Han pasado 11 años desde la muerte de Diomedes Díaz, el icónico cantante vallenato que falleció el 22 de diciembre de 2013, y este lunes 26 de mayo habría celebrado su cumpleaños número 68.

Su legado sigue vivo, no solo en su música, sino también en las historias que revelan la extravagancia y la complejidad de su vida. Una de las anécdotas más impactantes sobre el ‘Cacique de La Junta’ fue relatada por su hijo mayor, Rafael Santos, quien aseguró que Diomedes, en un episodio de rabia, destruyó al menos 100 millones de pesos en billetes.

La historia la narró en el pódcast del actor Aco Pérez, donde dio detalles de qué fue lo que vio en esa oportunidad.

“Mi papá llegó un poco nostálgico porque se daba cuenta que algunas personas lo querían por plata. Como él era un hombre tan humilde y tan sensible, esas actitudes lo ponían muy triste. Él decía: ‘¿Entonces para qué sirve la plata? Para alejar la gente. Si no fuera por esta plata yo viviría mejor’”, recordó inicialmente Rafael Santos.

Según el hijo mayor de Diomedes, él, en compañía de otro familiar, intentó pegar algunos billetes, pero no hubo nada que se pudiera salvar.

“Él sacó esa conclusión y empezó a romper la palta. [Decía] ‘Por esta maldita plata, la gente me roba, me engaña, me busca para hacerme maldad’. Oiga, 100 millones [de pesos], eso era un saco [de plata]. Cada billete lo destrozó, se demoró como 3 horas”, agregó en el mismo espacio.

¿Cuántos hijos tuvo Diomedes Díaz?

Diomedes Díaz tuvo 21 hijos reconocidos, producto de sus relaciones con varias mujeres, incluyendo sus matrimonios y relaciones extramatrimoniales. Algunos de los más conocidos son Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Martín Elías (fallecido en 2017), Elder Dayan y Luis Ángel, quienes han seguido su legado musical.

¿De qué murió Diomedes Díaz?

Según el dictamen oficial de Medicina Legal, Diomedes Díaz Maestre falleció en su casa en Valledupar debido a “severas alteraciones cardiovasculares” que resultaron en un paro cardiorrespiratorio.

El informe señaló que el cantante murió mientras dormía, y su cuerpo fue encontrado por su pareja, Consuelo Martínez, quien notó que no respiraba, y lo trasladaron a la Clínica del Cesar, donde se confirmó que llevaba varias horas fallecido.

Los análisis toxicológicos no encontraron rastros de etanol, metanol, pesticidas o cianuro, descartando la intervención de sustancias letales o violencia de terceros, y concluyendo que fue una muerte accidental por causas naturales.

Sin embargo, el reporte también indicó que Diomedes presentaba “alteraciones pulmonares” y otras patologías, incluyendo problemas cardíacos, pulmonares, hepáticos y nerviosos, lo que complicó establecer una causa única de muerte.

El cantante había enfrentado problemas de salud previos, incluyendo cuatro operaciones en las válvulas del corazón, lo que pudo haber contribuido a su deceso.

¿Cómo fueron los últimos días de Diomedes Díaz?

Dos días antes de su muerte, el 20 de diciembre de 2013, Diomedes ofreció su último concierto en la discoteca Trucupey en Barranquilla, como parte de la promoción de su álbum ‘La vida del artista’.

Durante la presentación, mostró signos de agotamiento, con dificultades para cantar y mantenerse en pie, al punto de terminar el concierto sentado debido a dolores en la espalda y la cadera.

Luego del evento, viajó a Valledupar para pasar la Navidad con su familia. Esa noche, según algunos relatos, consumió alcohol y alguna otra sustancia, aunque Medicina Legal descartó que estas sustancias fueran la causa directa de su muerte.

En su casa, Diomedes tenía la costumbre de dormir durante el día después de noches de presentaciones. Su habitación era un espacio privado al que nadie podía entrar sin permiso. El 22 de diciembre, Consuelo Martínez intentó despertarlo, pero lo encontró frío, rígido y con sangre en el ojo izquierdo, la nariz y la boca. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, el cantante ya había fallecido horas antes.

