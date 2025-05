El 22 de diciembre de 2013, Colombia perdió a uno de sus íconos más grandes del vallenato, Diomedes Díaz, conocido como el ‘Cacique de la Junta’. Su fallecimiento, a los 56 años, conmocionó al país y marcó el fin de una era para la música vallenata, pero también dejó preguntas sin respuesta que persisten hasta hoy.

(Vea también: Qué edad tenía Diomedes Díaz cuando murió y cuántos años tendría ahora ‘el Cacique’)

Una de ellas está relacionada con su herencia, de la que muy pocos datos se tienen. No obstante, su legado musical continúa vigente y ha demostrado ser una fuente significativa de ingresos para su familia.

Así lo dejó al descubierto el primer hijo que tuvo, Rafael Santos, quien en una entrevista con el actor Aco Pérez en el pódcast ‘El mundo de Aco’ reveló que su padre aún sigue generando ingresos importantes.

“Mi papá está generando mucho dinero. A nosotros, a cada hijo, trimestralmente nos están llegando 20 o 30 millones de pesos. A cada hijo, somos una pila”, indicó Santos en el mencionado espacio.

Acá, el momento en el que Rafael Santos habla del tema:

Dichos valores serían principalmente de regalías y derechos de autor, producto de la amplia obra artística del ‘Cacique’. Según santos, estos beneficios son recibidos por los 21 hijos reconocidos que tuvo su padre, fruto de diversas relaciones. Incluso, recordó una frase que decía al respecto.

“Yo, después de muerto, voy a dar más plata que ahora que estoy vivo. Así que ahorren”, mencionó Santos entre risas.

¿Cómo es la relación de los hijos de Diomedes Díaz?

De acuerdo con lo mencionado por Santos en el mismo pódcast, la familia está dispersa por la independencia profesional de cada hermano, pero cuando se reúnen muestran una solidez afectiva.

“Siempre he sido un muchacho que me alejo de la familia para ir a buscar y traerles. La mayoría de mis hermanos han estado unidos. Yo voy, busco, y cuando vuelvo encuentro esa unión. Mis hermanos están construyendo su carrera y nombre. Ellos me ven como un papá. Somos una familia unida, pero dispersas al trabajar”, explicó.

Muchos de los hijos de Diomedes han seguido la vena musical de su padre, destacándose nombres como Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Luis Ángel, Elder Dayan y el recordado Martín Elías, quien falleció en un accidente de tránsito en 2017.

El legado que dejó Diomedes Díaz al vallenato

El impacto de Diomedes Díaz se siente en la historia del vallenato. Su repertorio abarca éxitos como ‘Amarte más no pude’, ‘El cóndor herido’, ‘La plata’, ‘Tu cumpleaños’ y ‘Tres canciones’, que no solo tuvieron éxito en Colombia, sino también a nivel internacional.

La conexión que estableció con el público sigue siendo uno de los factores que mantiene viva su música. Según lo expuesto por Rafael Santos, el nombre de Diomedes continúa vigente y representa para la familia un símbolo de responsabilidad y orgullo.

(Vea también: Triste hallazgo en la casa en la que murió Diomedes Díaz, la que se pelean sus familiares)

Aunque las polémicas acompañaron su vida, el catálogo musical que dejó aún sigue generando emociones y, como muestran las cifras, importantes recursos económicos para su descendencia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.