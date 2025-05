A más de una década de la muerte de Diomedes Díaz, su hijo Rafael Santos ha encendido nuevamente la polémica alrededor del fallecimiento del ídolo vallenato.

En una reciente entrevista con el programa ‘El Mundo de Aco’, ‘Rafa’ Santos hizo una de las revelaciones más contundentes hasta la fecha sobre los últimos momentos de vida de su padre, dejando al descubierto una historia marcada por el abandono, el dolor y la falta de atención médica oportuna.

Rafael Santos habló de las últimas horas de vida de Diomedes Díaz

En entrevista con el actor Aco Pérez, el cantante de vallenato explicó:

“Un mánager está para cuidar y proteger a un artista… Me dice el médico que cuando llegó a la clínica, mi papá ya tenía seis horas de estar muerto”, expresó Rafael con profunda indignación.

Sus palabras no solo reflejan el sufrimiento que ha cargado durante años, sino también la decepción por la forma en que el ‘Cacique de La Junta’ fue tratado en sus días finales.

Según el relato de Rafael Santos, Diomedes Díaz terminó una presentación visiblemente afectado por el dolor. “Terminó de tocar y tuvo que sentarse en una silla porque no aguantaba el dolor. Tenían que llevarlo a una clínica. Tal vez él no lo decía, pero se le notaba”, afirmó.

Para el hijo del artista, el entorno de su padre no actuó con responsabilidad ni humanidad, dejando a un hombre enfermo a su suerte, mientras el dinero y la fama seguían siendo la prioridad para muchos de los que lo acompañaban.

Exmánager de Diomedes Díaz dice que él no murió por causas naturales

Estas declaraciones refuerzan lo dicho anteriormente por Joaco Guillén, quien fue representante de Diomedes desde 1979 hasta 1997. Guillén habló con Pulzo en diciembre de 2023 y sostuvo que el fallecimiento del artista no fue por causas naturales, como se aseguró inicialmente.

“Según el diagnóstico de Medicina Legal, Diomedes tuvo problemas del organismo y le dio un paro. Pero hice la investigación y él no murió por causas naturales. Él tuvo otro desenlace. Las personas que lo rodeaban no se preocupaban por su salud, sino que estaban detrás de su dinero”, aseguró Guillén, sin querer revelar nombres.

Aunque el exmánager prefirió guardar silencio sobre quiénes serían los responsables de esa aparente negligencia, su testimonio revive las dudas sobre lo que realmente ocurrió el 22 de diciembre de 2013, día en que Colombia perdió a una de las figuras más representativas de su música.

Guillén también compartió un momento desgarrador que vivió ese día: “Estaba en la clínica; me dejaron entrar y encontré a Rafael Santos, el hijo de Diomedes. Me acerqué a la camilla y vi las chupas del electro en su pecho. Tuve la esperanza de que estuviera vivo. Lo primero que hice fue darle suaves cachetadas, le decía: ‘Aquí está su compadre Joaco’, pero esta vez no me respondió”, relató con lágrimas en los ojos.

Los recientes testimonios no solo avivan la tristeza entre los seguidores del cantante, sino que tambiénprovocó indignación por la aparente falta de humanidad que rodeó sus últimos días. La figura de Diomedes Díaz ha sido siempre polémica, pero su legado artístico sigue vigente, especialmente en la voz de sus hijos, como Rafael Santos, quien ahora levanta la voz para exigir respeto y verdad.

“Murió mal rodeado”, fue la frase que resumió el sentir de Rafael, un hijo que no solo ha heredado el talento de su padre, sino también el peso de una historia que aún necesita respuestas. La muerte del ‘Cacique’ continúa siendo una herida abierta para muchos, y cada nueva revelación parece profundizar más el dolor de una despedida que, según quienes lo amaron, no fue digna de un ícono de la música colombiana.

