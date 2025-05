En la antesala de lo que sería un vuelo lleno de emoción y recuerdos, Rafael Santos, el hijo mayor del legendario Diomedes Díaz, sorprendió a todos los pasajeros a bordo de un avión que, al parecer, tenía como destino la ciudad de Valledupar, epicentro del Festival Vallenato.

Antes de que el avión despegara, el cantante decidió regalarle a sus seguidores un momento inolvidable: interpretó con profunda emoción la canción ‘Amarte más no pude‘, uno de los grandes éxitos de su padre.

Con alegría, nostalgia y mucho entusiasmo, Rafael Santos tomó el micrófono y, como si estuviera en una tarima, dedicó los sentidos versos de esta canción a los cientos de pasajeros que lo escuchaban con atención. El ambiente se transformó en una especie de serenata vallenata a las alturas, donde la voz del artista se mezcló con los sentimientos de los presentes, quienes corearon en unísono cada palabra.

Entre los versos más sentidos, se escucharon frases como:

“Pero una vez te vi partir

No lo pude evitar

Me quedé en el intento

Dejaste de regar el jardín

Y en él no quedan ya sino pétalos muertos…”