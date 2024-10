El hijo mayor del matrimonio entre Diomedes Díaz y Patricia Acosta, Rafael Santos, se encuentra en Bogotá para promocionar su nuevo trabajo muscial, que promete ser uno de los que pase a la historia.

(Vea también: Rafael Santos impactó a fans con confesión: tiene sueños con Diomedes Díaz y Martín Elías)

Santos anunció que volverá a lanzar ‘La plata’ junto a Jimmy Zambrano y Wilfrido Vargas, un homenaje a su padre con canciones inéditas cantadas por varios artistas y amigos cercanos a la familia Díaz.

Rafael Santos habló del día que casi muere en Bogotá

En medio de la entrevista con ‘Los impresentables’, de Los 40, Santos recordó que, al igual que su padre, le gustaba lucir un reloj de la marca Rolex.

“Soy fanático de ese reloj, y fue la única marca que mi papá usó toda la vida. Afortunadamente yo desde niño aprendí a usar la marca Suiza. Tanto fue el amor por los Rolex que le pusimos a un burro ese nombre”, contó Santos.

El hermano del fallecido Martín Elías Jr. dijo que cuando era niño, a veces tomaba el reloj de su papá y se iba a jugar canicas con sus amigos. “Ellos me decían: ‘mira, ese reloj es de oro, te lo van a robar’ y yo les decía: No, eso no pasa nada, ese Rolex es de mi papá“.

Así que Santos recordó el atraco del cual salió ileso en Bogotá, por culpa de ese reloj.

“Una vez me pasó un tema delicado, me robaron, me encañonaron en mi carro por la calle 106 en Bogotá, era la banda de los Rolex por ese momento. Me dijeron: ‘quieto, paseme el reloj’. Yo quedé tan impresionado con ese robo, que yo les quería entregar todo, les decía: ‘miren, aquí tienen”.

Lee También

Según, el hijo del ‘Cacique’, los ladrones dispararon hacía arriba, como señal de que no los siguiera.

Luego, de unas horas, Santos hizo el denuncio y los ladrones fueron capturados, pero no fue a reconocer a ninguno de ellos por temas de seguridad.

“Afortunadamente no pasó a mayores, salí con vida, tu sabes que los objetos se recuperan, pero la vida no. Ese día Jesucristo cubrió mi vida“, contó ‘Rafa’.

¿Quién es Margarita Gallego, esposa de Rafael Santos?

Gallego ha compartido 16 años de matrimonio con el hijo mayor de Diomedes Díaz, fruto de cuya unión nació Santiago Díaz Gallego, quien ha acompañado a su padre en varias entrevistas. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafael Santos Diaz A. (@rafaelsantosdiazoficial) Gallego, por su parte, es una persona más reservada, y su presencia en los medios ha sido escasa. Ella prefiere concentrarse en el negocio de la familia: el restaurante campestre, ‘Mi Margarita’, ubicado en el norte de Bogotá, el cual, además de ofrecer comida, cuenta con espectáculos de caballos y diversas experiencias con animales.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.