Rafael Santos Díaz, hijo mayor del icónico cantante vallenato Diomedes Díaz, volvió a acaparar la atención de los medios y redes sociales luego de protagonizar un nuevo enfrentamiento verbal con Betsy Liliana González, una de las exparejas más reconocidas del ‘Cacique de La Junta’.

La disputa se originó tras una entrevista que el cantante concedió al actor Aco Pérez, en la que lanzó contundentes declaraciones dirigidas claramente a Betsy Liliana González, conocida como ‘la Doctora’ por su profesión en la medicina.

Santos, quien además de cantante ha hecho apariciones en televisión y telenovelas, ha mantenido viva la memoria musical de su padre, aunque no sin polémicas. En esta ocasión, se refirió abiertamente a la tensa relación que mantiene con Betsy Liliana, madre de tres de sus hermanos: Luis Mariano, Betsy Liliana y el fallecido Moisés Díaz.

Durante la conversación con Pérez, el también actor le preguntó de forma directa:

“¿De todas esas mujeres que tuvo el ‘Cacique’, con cuál fue la que peor te llevaste, que no tuviste buena relación?”. Sin titubeos, Santos respondió: “Había una que no nos dejaba entrar a ver a mi papá, pero te voy a decir una cosa: con esta me desquito, que la que lo dejó a él fue esa misma, y no fue por chuzo, porque casi que se lo borra”.