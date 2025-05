El reconocido actor colombiano Ernesto Benjumea, con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro, habló recientemente sobre sus inicios en el mundo de la actuación y la profunda influencia que tuvo su padre, el inolvidable ‘Gordo’ Benjumea, en su carrera artística.

Durante una entrevista con Cristina Estupiñán en el programa ‘Sinceramente Criss’, Ernesto abrió su corazón y compartió anécdotas personales que revelan no solo su evolución profesional, sino también el fuerte lazo emocional que lo une a la memoria de su padre.

(Vea también: Decepcionado, Ernesto Benjumea le baja el telón al petrismo: “Ya vienen los de siempre”)

Originario de Bogotá, Ernesto Benjumea ha logrado destacarse por mérito propio en la escena actoral colombiana. Ha participado en importantes producciones como ‘5 viudas sueltas’, ‘Historia de un crimen: Colmenares’ y’ El cartel de los sapos: El origen’, ganándose el respeto del público y de la industria.

Sin embargo, confesó que su camino como actor comenzó gracias a la motivación de su padre, quien lo impulsó a explorar un arte que en principio no llamaba mucho su atención.

“Mi papá fue el que, de alguna manera, me llevó, me invitó a hacer esto que, al principio, no me interesaba mucho. Pero cuando entré en este mundo, me conecté con una escuela de formación actoral, comencé a tomar clases, y ahí todo cambió. Descubrí una pasión que no sabía que tenía”, relató Ernesto.