El reconocido actor colombiano Fernando Solórzano utilizó su cuenta oficial de Facebook para desmentir públicamente una publicación que está circulando en redes sociales, en la que se le atribuyen declaraciones falsas sobre el programa ‘La casa de los famosos Colombia’.

En el mensaje, que ha sido compartido ampliamente en diferentes plataformas, se utiliza su imagen para afirmar que el ‘reality show’ es actuado y que supuestamente él mismo habría tenido que pedir que le cambiaran el libreto para evitar una escena con Yina Calderón, una de las exparticipantes del concurso.

(Vea también: ‘Flaco’ Solórzano dice que su novia (27 años menor que él) participará en Miss Universo)

El actor fue contundente en su respuesta, calificando el contenido de ese mensaje como totalmente falso. En su publicación escribió:

El supuesto mensaje que se le atribuye aparece acompañado de una fotografía en la que él aparece junto a la ‘influenciadora’ Yina Calderón. En el texto manipulado se lee:

“Ese programa es actuado, la otra vez me tocó pedir que me cambiaran el libreto porque me querían besar con Yina”, una frase que Solórzano ha desmentido por completo.