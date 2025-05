En medio del Giro de Italia, una de las competencias más importantes del ciclismo mundial, y que actualmente transmite Caracol Televisión junto a la plataforma digital ditu, se conoció una noticia que tocó el corazón de muchos seguidores de Egan Bernal su madre, Flor Marina Gómez, fue sometida a una delicada intervención quirúrgica justo el día en que el ciclista viajó a Europa para unirse al equipo que disputa la carrera.

Flor Marina ha sido una figura clave en la vida de Egan, no solo por su rol como madre, sino también por el ejemplo de fortaleza que representa. Hace poco más de dos años y medio, enfrentó una dura batalla contra el cáncer de seno.

Luego de superar las quimioterapias y radioterapias, Flor comenzó a prepararse para una cirugía reconstructiva, la cual debía esperar debido a que sus defensas quedaron muy bajas como secuela de los tratamientos oncológicos.

¿Por qué la mamá de Egan Bernal fue operada?

Finalmente, y luego de una larga espera, Flor pudo someterse a la cirugía reconstructiva. En la primera intervención, los médicos utilizaron un colgajo, una técnica quirúrgica que consiste en trasladar tejido de otra parte del cuerpo para reconstruir el área afectada por la mastectomía.

Sin embargo, su cuerpo no respondió como se esperaba: el colgajo presentó necrosis, es decir, el tejido se deterioró por falta de irrigación sanguínea. Esta complicación obligó a una nueva intervención quirúrgica apenas ocho días después.

Bernal alcanzó a despedirse de su mamá antes de partir al Giro. “Con el corazón apretado, pero con toda mi fe, lo abracé fuerte y le dije que se fuera tranquilo, que iba a estar bien”, relató Flor en una emotiva publicación que compartió en sus redes sociales. Y agregó: “Porque así somos las mamás: aun en los momentos más duros, sacamos fuerzas para que nuestros hijos puedan seguir sus caminos”.

Por fortuna, la segunda cirugía fue exitosa y Flor Marina ya se encuentra en etapa de recuperación. A pesar de las dificultades, decidió hacer pública su historia, no desde la queja ni el dolor, sino desde la gratitud y la esperanza. En su mensaje, escribió: “Hoy comparto esta historia no desde la queja, sino desde el agradecimiento. Porque sigo aquí. Porque sigo luchando. Y porque, a pesar de todo, el amor, la familia y la esperanza me sostienen…”.

El mensaje de la mamá de Egan Bernal para otras mujeres

Flor también envió un mensaje de apoyo a otras mujeres que están enfrentando procesos similares: “No elegí esta batalla, pero elegí cómo enfrentarla: con coraje, con dignidad y con esperanza. Si estás en una lucha, no estás sola. Somos muchas, y somos fuertes”.

Esta historia de superación no solo revela la dimensión humana detrás del deportista que representa a Colombia en las grandes vueltas, sino que también resalta la fuerza de una madre que, incluso en medio de momentos complejos, continúa siendo un pilar de inspiración. Mientras Egan pedalea kilómetros en Europa en el Giro de Italia, sabe que su mamá está recuperándose con la misma determinación que él muestra en las carreteras.

Su historia ha conmovido a seguidores y medios, recordándonos que, más allá del deporte, las verdaderas victorias también se libran en la vida diaria. Y Flor Marina es, sin duda, una gran campeona.

