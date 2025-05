Este viernes 23 de mayo se disputó la etapa 13 del Giro de Italia 2025, la cual contó con un recorrido de 180 kilómetros entre las localidades de Rovigo y Vicenza.

La jornada fue de media montaña y combinó tramos llanos con un final exigente que prometía emociones tanto para los cazadores de etapas como para los aspirantes a la clasificación general.

La etapa también contó con una corta ascensión al Passo Roverello, un premio de cuarta categoría que puso en aprietos a más de un velocista. Posteriormente, el pelotón enfrentó un terreno quebrado con constantes subidas y bajadas, donde se destacó la ascensión a San Giovanni in Monte, otro premio de cuarta categoría en el que hubo una serie de ataques controlados posteriormente.

Como era de esperarse, la jornada se definió en un emocionante embalaje, donde el corredor del equipo Lidl-Trek, Mads Pedersen, fue el más rápido de todos.

El danés, que ganó su cuarta etapa en la actual edición, se impuso en la meta por delante de Wout van Aert e Isaac del Toro, líder de la carrera.

Acá, el final de la etapa:

🔻A display of sheer power, and a podium with some of the biggest names of this Corsa Rosa

🔻Una dimostrazione di pura potenza, e un podio con alcuni dei grandissimi nomi di questa Corsa Rosa.

⏪ The @continental_it Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/c08eqIAUQy

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 23, 2025