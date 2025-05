En las últimas horas, comenzó a circular en redes sociales la noticia del fallecimiento de Jorge Zapata González, a quien muchos identifican como una figura cercana al creador de contenido y participante de ‘La casa de los famosos Colombia‘, Mateo Varela. Aunque no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la familia del también modelo, varias páginas de seguidores compartieron mensajes de condolencia.

(Vea también: Karina vive momentos incómodos con su hija por su sinceridad brutal:”Todo el mundo te vio”)

Una de las primeras publicaciones la hizo el perfil de fanáticos ‘Team’ Norteño Oficial”, en donde se leía:

“Lamentamos el fallecimiento de quien fue padre de crianza para Mateo, el señor Jorge Zapata González”. El mensaje, acompañado de una cinta de luto negra, también expresaba solidaridad con la familia Varela: “Ofrecemos nuestras condolencias a la familia, orando para que Dios les dé consuelo y fuerzas en este momento”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LE TENGO EL CHISME (@letengoelchisme)

Otro mensaje similar fue publicado por una página de seguidores de Emiro Navarro, también participante del ‘reality’. Allí manifestaron: “Lamentamos profundamente la partida del señor Jorge, quien en vida hizo parte de la familia del famoso Mateo Varela. Desde nuestro ‘team’ les mandamos nuestro más sentido pésame y condolencias a sus seres queridos”.

¿Murió el papá de Mateo Varela, de ‘La casa de los famosos’?

Sin embargo, Pulzo se comunicó con la agencia que representa a Mateo Varela, ‘Peluche’, LZ Agency, para esclarecer la información. Desde la agencia confirmaron que Jorge Zapata no era el padre biológico de Mateo, sino una expareja de su madre durante la infancia del creador de contenido y que no compartió mucho con el participante.

Añadieron que, aunque fue una figura en su vida, no tuvo una presencia prolongada ni fue particularmente relevante en su crianza. Por esta razón, el programa no consideró necesario comunicarle la noticia al concursante. Se espera, no obstante, que en las próximas horas Melissa Varela, hermana de Mateo, emita un comunicado oficial al respecto.

Lee También

¿Quién es el papá de Mateo Varela ‘Peluche’?

Hasta el momento, el propio Mateo —conocido como ‘Peluche’— no se ha pronunciado públicamente, ya que se encuentra aislado dentro del ‘reality show’. No obstante, semanas atrás, durante la dinámica de la línea de vida, el ‘influenciador’ compartió algunos detalles sobre la complicada relación con su padre biológico, revelando que este nunca estuvo presente.

“Mi mamá tuvo a mi hermana muy joven. El papá de mi hermana no respondió por ella y después ese señor murió, entonces a mi mamá siempre le ha tocado sola”, relató Varela ante las cámaras.

Luego añadió: “Conoció a mi papá, y lamentablemente mi viejo tenía algunos problemas con los celos, y en el hogar había maltrato”. Según sus propias palabras, esos conflictos fueron los que ocasionaron la separación y el posterior abandono paterno.

Esta historia familiar ha causado una gran empatía entre sus seguidores, quienes ahora se preguntan si el fallecimiento de Jorge Zapata impactará emocionalmente a Mateo, una vez que salga del programa y se entere de lo ocurrido. Por ahora, el público permanece atento a cualquier información oficial de parte de su hermana o del canal.

La situación ha reavivado el interés por la vida personal del creador de contenido, quien, pese a las dificultades familiares, ha logrado construir una sólida carrera en redes sociales y en el mundo del entretenimiento.

* Pulzo.com se escribe con Z