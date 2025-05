Aunque no hay un pronunciamiento oficial por parte de la familia del creador de contenido, algunas páginas de seguidores del también modelo compartieron una imagen expresando sus condolencias.

“Ofrecemos nuestras condolencias a la familia, orando para que Dios les dé el consuelo y fuerzas en este momento”, se agrega en el texto.

Esta no fue la única publicación que apareció en redes al respecto, pues una página de seguidores de Emiro Navarro —otro de los participantes del ‘reality’— se unió al mensaje de condolencias y compartió una imagen similar.

“Lamentamos profundamente la partida del señor Jorge, quien en vida hizo parte de la familia del famoso Mateo Varela. Desde nuestro ‘team’ les mandamos nuestro más sentido pésame y condolencias a sus seres queridos”, escribieron desde esa página de fanáticos.

Minutos después de que circularan esas imágenes, en redes sociales se abrió un debate sobre si el canal debería contarle al participante la dura noticia. Las opiniones estuvieron divididas, aunque la mayoría de internautas aseguraron que lo mejor era que se enterara lo antes posible.

“Qué triste”, “delicado lo del tema de Mateo”, “en este caso no sé ni cuál sería el mejor proceder”, “qué fuerte”, “pobre Mateo, mejor votar por él para que no salga tan pronto”, “tienen que decirle”, “no hay nada que pensar, él debería saberlo”, “si tiene que salir, que lo haga”, “¿será que sacan a Mateo por esa noticia?”, “yo pienso que deben decirle”, son algunos de los comentarios que se leen en X.

Delicado lo del tema de Mateo, en esta caso no se ni cual seria el mejor proceder, si contarle ahora con ayuda de psicólogos o cuando acabe su participación en el programa…

En mi ignorancia, yo diría que lo correcto sería ahora para que esa realidad no le caiga tan duro, pero hablando dentro del juego podría dañar su estabilidad emocional dentro de la casa. Ojalá, al enterarse sea por parte de su familia y con un psicólogo. 🙁

Yo no soy famosa ni nada 🙈 pero después de ver este programa no me metería a un reality de este tipo nunca, es como Lady con su gatica, la de gran hermano argentina que le mandaba saludos a la abuelita y también murió estando ella adentro, mateo con este señor. Muy maluco todo

