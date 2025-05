Mientras que Yina calderón habló sobre su problema con biopolímeros, ‘La casa de los famosos’ en 2025 vivió su primer momento de tensión después de la salida de la huilense debido a una pelea que se armó entre ‘la Jesuu’ y ‘Yaya’.

‘La Jesuu’ no se contuvo para atacar a ‘Yaya’ en ‘La casa de los famosos’ de Colombia en 2025, en medio de la molestia por lo que consideró como un comportamiento provocador por parte de la ahora visitante.

“Sigo viendo como actitudes tuyas similares que cuando ingresaste [por primera vez]. Eres igual de falsa, hipócrita, cizañera y visajosa que cuando inició el programa. Entonces no es que sea parte del juego, es parte de tu personalidad. Entonces yo, te quiero pedir el encarecido favor que en lo que te resta de visita no me dirijas la palabra”, le dijo en conversación directa.