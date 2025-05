La ‘influenciadora’ barranquillera Andrea Valdiri anunció que este jueves 22 de mayo entrará como invitada especial a ‘La casa de los famosos Colombia’, el reality del Canal RCN, con el propósito de visitar a su amiga y también creadora de contenido, ‘La Jesuu’.

La visita, que ha sido esperada con emoción por los seguidores de ambas, será un momento emotivo en el que Valdiri le entregará a su amiga regalos y un mensaje muy especial, tanto para ella como para todo el país.

Sin embargo, a pocas horas de este reencuentro tan significativo, Andrea Valdiri encendió las alarmas al compartir en sus redes sociales que ha estado recibiendo amenazas por parte de algunos seguidores de Melissa Gate, otra de las participantes del ‘reality’.

Según explicó la ‘influenciadora’ en sus historias, lo que debía ser una muestra de cariño y apoyo se ha visto opacado por una ola de mensajes ofensivos y amenazas que, asegura, no piensa tolerar.

Con su estilo directo y caribeño, Valdiri se refirió al tema diciendo: “¡Ven acá, loco! ¡Vete a revisar, oye! Ese cuento de la amenezadera, precisamente eso es lo que yo estoy quejándome. Yo decía: ¿cómo así que vienen los fandoms con una vaina, con la otra, que te voy a amenazar? No me vengas con esa joda, ¡yo no como amenezadera!”