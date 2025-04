Andrea Valdiri, la reconocida influenciadora y bailarina colombiana, ha sido una figura constante en el ojo público, no solo por su talento y carisma, sino también por su vida personal, que despierta gran interés entre sus millones de seguidores.

Luego de su mediático divorcio de Felipe Saruma en noviembre de 2023, la barranquillera ha vuelto a captar la atención con rumores sobre su nueva relación, que desde hace varios meses viene sonando en redes sociales.

Se fueron de viaje y durante su presentación en el Carnaval de Barranquilla el hombre estuvo bastante pendiente de ella, incluso la ayudó a bajar una vez terminó su presentación en la carroza.

El matrimonio de Valdiri y Saruma, celebrado en abril de 2022, fue uno de los eventos más destacados de la farándula colombiana. La pareja, que se conoció en 2020 y construyó una relación admirada por muchos, parecía sólida, especialmente por la conexión de Saruma con las hijas de Valdiri; Isabella y Adhara.

Sin embargo, luego de un año y siete meses, anunciaron su separación en buenos términos, destacando el respeto mutuo y su intención de seguir colaborando profesionalmente. Valdiri expresó en sus redes sociales que no toleraría “hipocresía” en su vida, mientras que Saruma confesó que la ruptura fue dolorosa, pero que ambos se amaban profundamente, dejando abierta la posibilidad de un reencuentro futuro.

Poco después del divorcio, en noviembre de 2023, surgieron rumores sobre una nueva relación cuando Valdiri fue vista con John Martínez, un maquillador cartagenero. Una foto compartida en redes, donde ambos aparecían en un carrito de golf, desató especulaciones.

Sin embargo, Martínez aclaró que su vínculo era estrictamente profesional y de amistad, ya que colaboraron en un proyecto donde transformó a Valdiri en Jennifer López.

A lo largo de 2024, Valdiri se mostró enfocada en su bienestar, sus hijas y su carrera. En una transmisión en vivo en febrero de 2024, fue contundente al descartar una reconciliación con Saruma o cualquier ex, afirmando: “No me gusta el caramelo repetido. Tantas personas en el universo para conocer”.

Novio de Andrea Valdiri, Juan David Sepúlveda, se tatúa su cara en la pierna

Ahora, parece que su relación con este personaje, Juan David Sepúlveda, va más que bien y muy en serio.

A través de las redes sociales, Valdiri compartió el momento en el que su novio se tatuó su cara en la pierna, mientras que ella se tatuó las iniciales del hombre (J. D. Sepulveda), junto a la cara de una vaca.

El mensaje que acompañó el video fue, básicamente, que las personas no se preocuparan por ella ni por su corazón, si se enamora de alguien diferente cada dos meses o si se tatuaba junto a él y luego terminaban.

“A Saruma si no lo quisieron fue es nada“, “cambia de pareja porque ella no va a tolerar cualquier infidelidad o malos tratos de nadie, lo que no hacemos algunas”, “la gente le molesta la felicidad del otro. Para qué es la vida, si no es para vivir”, “¿para qué sales a dar explicaciones?”, “ella nada más sueña cuando tiene un marido nuevo”, fueron algunos comentarios leídos en el ‘post’.

A pesar de que la barranquillera ha tratado de mantener su noviazgo de manera privada, es casi imposible que, con su fama, pase de largo el hombre que la acompaña.

Lo cierto es que Valdiri está más feliz que nunca y disfrutando de su momento, diciendo que está viviendo su relación como si estuviera de luna de miel.

